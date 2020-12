Fall Guys: todo sobre la temporada 3 con estilo navideño

Fall Guys, uno de los videojuegos más sorpresivos que nos dejó este 2020, por fin estrenará su tercera temporada a pocas semanas de finalizar el año. La fecha confirmada y un preliminar de su contenido se mostraron durante las premiaciones de The Game Awards el último 10 de diciembre.

Fall Guys: Ultimate Knockout apareció en agosto de este año y logró hacerse un lugar en el complicado y saturado mercado de videojuegos. Y aunque es indie, el título fue un éxito total y desplazó en audiencia a titanes como Fortnite y League of Legends.

Pese a las buenas cifras durante su primera temporada, no logró mantener su momentum y su popularidad se redujo poco a poco con el alza de Among Us, otro juego que tomó por sorpresa a los grandes lanzamientos de 2020, como HyperScape y Rocket Arena.

Aun así, no dejó de recibir contenido adicional y su temporada 2 estuvo llena de nuevas skins, mapas y demás características basadas en el medioevo. Ahora, con las fiestas navideñas, a sus creadores no se les ocurrió mejor plan que traer el espíritu festivo al juego.

Por lo pronto, todas las pistas del contenido que llegará en la temporada 3 se tomaron del video que presentó Mediatonic en The Game Awards 2020: bolas de nieve gigantes, muñecos de nieve que pueden construirse y demolerse, plataformas más extremas y ventiladores que nos hacen levitar. Todo indica que se renovará a una escala no vista antes.

El minijuego que más llamó la atención de la comunidad fue uno que parece consistir en atrapar a un pequeño pingüino de cuerda. La nueva entrega de Fall Guys llegará este 15 de diciembre de 2020 a todas las plataformas disponibles.