The Last of Us Part II nominado al mejor juego del año en The Game Awards 2020

The Game Awards 2020, ceremonia de premiación conocida en la industria como el ‘Oscar de los videojuegos’ se desarrollará por primera vez en su historia de manera virtual, y acaba de anunciar cuáles son los títulos que competirán por ser el GOTY 2020 (juego del año por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran The Last of Us Part II.

Geof Keighley, organizador y presentador de The Game Awardss 2020, compartió los seis videojuegos nominados a la categoría Game of the Year desde su cuenta de Twitter. En la fotografía, vemos dos videojuegos exclusivos de PlayStation, y la sorpresa es el indie Hades, un título disponible para Nintendo Switch y PC, además se encuentra entre los juegos más vendidos en Steam.

Para este año, el evento ha cambiado su formato, ya que se transmitirá en vivo y en directo el próximo 10 de diciembre, desde tres ciudades del mundo en simultáneo, Los Ángeles, Londres y Tokyo. Los usuarios podrán ver la ceremonia a través de 45 plataformas de video en calidad 4k, entre las que figuran YouTube y Twitch.

Una de las novedades que prepara Geof Keighley para The Game Awards 2020 es el debut de la categoría “Juego Más Esperado”, en la que los gamers podrán votar desde hoy, 18 de noviembre, a través de Twitter, red social que cuenta con una alianza especial con la ceremonia.

Los nominados al GOTY 2020 de The Game Awards 2020

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II