Among Us: ¿cómo eliminar los anuncios de su versión móvil de forma legal?

Among Us es un título que ha logrado alcanzar gran popularidad en los últimos meses. Una de sus ventajas es que, además de disponer de una jugabilidad impresionante, es totalmente gratis. Pero esto genera un inconveniente, ya que, al ser gratuito, los anuncios son frecuentes y esto suele ser muy incómodo al momento de jugar.

Por ello, para que no tengas que salir de las partidas de Among Us con tus amigos y evitar que ingreses el código de la sala a cada momento, la mejor opción es eliminar estos molestos anuncios y de forma totalmente legal.

¿Cómo eliminar anuncios en Among Us?

Eliminar los anuncios de Among Us en tu móvil es muy sencillo; y no tendrás que recurrir a ninguna aplicación de terceros. Solo debes ingresar al juego y seguir estos pasos:

-Una vez en el menú principal, fíjate en los iconos que hay en la parte inferior de la pantalla.

-Debes pulsar sobre el ícono que tiene forma del símbolo del dólar.

-Al pulsar este botón, abrirás una pestaña para realizar micropagos de compras como skins y demás.

-En este apartado, deberías ver en la parte superior un recuadro que dice “Eliminar Anuncios”. Pulsa sobre el mismo y debajo del personaje saldrá escrito “Remove All Ads” y el precio de S/6,49.

Eliminar anuncios en Among Us

Si estás seguro de eliminar los anuncios, pulsa sobre el precio y se abrirá la plataforma de pago de Google o de Apple (dependiendo del dispositivo en el que juegues). Tendrás que realizar el pago con tu cuenta y así tu versión de Among Us quedará libre de anuncios de forma totalmente legal.