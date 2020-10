Xbox presenta su nuevo mando edición limitada Star Wars: The Mandalorian y ya puedes reservarlo [FOTOS]

Microsoft, a través de Xbox, se suma a la emoción de millones de fans que esperan por el pronto estreno de la temporada 2 de Star Wars: The Mandalorian. La compañía dirigida por Phill Spencer acaba de iniciar la reserva de un nuevo mando de Xbox edición limitada inspirado en la serie.

El mando de Xbox One, que también será compatible con las consolas de nueva generación Xbox Series X y Xbox Series S, se pueden adquirir de manera online desde la tienda de Microsoft Store al precio de 169.99 dólares. Su lanzamiento oficial es el 31 de diciembre de 2020.

Este impresionante control, que todo fan de la saga de George Lucas deseará tener, cuenta con un diseño inspirado en la armadura de Mandalore. Llega con una estación de carga compatible con mandos Xbox , el Xbox Pro.

Microsoft describe así el mando de Xbox edición limitada Star Wars: The Mandalorian: “Con una armadura con un patrón mandaloriano que recuerda el acero de beskar, este control inalámbrico Xbox y el soporte de carga Xbox Pro son un triunfo del diseño ergonómico. Disfrute de agarres texturizados, asignación de botones personalizada y hasta el doble del alcance inalámbrico”.

En la parte frontal del dispositivo, a la derecha, encontramos el escudo de calavera de cresta de Mythosaur que utiliza el cazarrecompensas boba Fett, mientras que a la izquierda, está el símbolo de cresta de mudhorn. Pero la sorpresa está atrás, pues vemos un cartel de “se busca” con Baby Joda.

Además, la compañía afirma que el usuario será capaz de jugar con una mano mientras carga gracias al sistema de contacto magnético. A pesar de que se este control será compatible con Xbox Series X y Xbox Series S, no cuenta con la cruceta de nueva generación, ni el botón de compartir.

Cabe precisar que el control de Star Wars: The Mandalorain se podrá utilizar en las consolas de nueva generación, Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, Windows 10, Android e iOS. Cabe resaltar que el mando está fuera de stock por el momento.