Among Us: hay una versión gratuita para PC que puedes descargar legalmente

Among Us, el videojuego que ha conquistado a diestra y siniestra a millones de jugadores en el mundo, tiene como principal atracción estar disponible para PC y Android. Lamentablemente, y pese a que la segunda opción es gratuita, no son pocos los malos usuarios que buscan saltarse lo legal y buscar una versión pirateada de la disponible en Steam.

Lo resaltante aquí es que piratear Among Us en PC es probablemente la acción más absurda de los últimos años en la industria por una diversidad de razones que, de por sí, no son necesarias explicar, pero que sí nos llevarán a indicarte cómo obtenerlo gratis para aquella plataforma.

En primer lugar, Among Us no es un título que requiera estrictamente de un mouse, ya que la forma en la que tenemos que completar las tareas se acomoda perfectamente a una pantalla táctil: arrastrar, pinchar y escribir es lo único que haremos en una partida común y corriente.

Aun así, el contar con un teclado físico resulta de mucha ayuda a la hora de demostrar nuestra inocencia en el chat, pero ya mucho se ha hablado de las ventajas que tiene jugar Among Us con Discord o algún chat de voz adicional, donde podemos juntarnos con amigos y olvidarnos de escribir.

Estas razones hacen que la versión de smartphones sea atractiva, pero si aún así quieres disfrutar del juego en PC, debes saber que hay una forma gratuita y legal para hacerlo: mediante un emulador de Android.

Esta opción hace posible disfrutar Among Us tanto en PC como en Mac y sin pagar un solo centavo. Lo mejor es que, además de ser completamente legal, cuenta con la bendición de los desarrolladores del título.

El portal Meristation de España contactó con Innersloth, creadores de Among Us, para preguntarles su opinión sobre el uso de Bluestacks —uno de los emuladores de Android más conocidos para PC— y jugar la versión gratuita del videojuego ahí.

Los mismos respondieron: “No se preocupen, estamos completamente de acuerdo con que los jugadores usen Bluestacks para disfrutar de Among Us gratis en PC. La monetización de la publicidad nos beneficia también con ese método, así que todo bien”.

Descargar Among Us gratis para PC

Sigue estos pasos para jugar Among Us gratis en PC:

- Descarga la app en tu PC desde la página oficial de Innersloth en itch.io

- Descarga el emulador de Android Bluestacks

- Una vez instalado, inicia Bluestacks y abre el archivo de Among Us

- El juego se instalará en tu Android emulador y podrás jugarlo con mouse. También puedes configurar las teclas de movimiento.

Tal como lo ves, no hay excusa de buscar una versión pirata de Among Us para PC ni de correr el riesgo de descargar programas maliciosos que podrían contener virus y dañar tu computadora. Jugarlo en un emulador de Android será casi lo mismo. Después de todo, el port disponible en Steam usa el mouse como si fuera un dedo.

Para rematar, Among Us es uno de los videojuegos más baratos en la plataforma de Valve. Su precio actual es de 11 soles y, además de librarte de la publicidad presente en Android, será una forma de agradecer a los desarrolladores para que puedan finalizar cuanto antes Among Us 2.

