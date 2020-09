¿Cuáles eran las canciones más populares y difíciles de Pump It Up y Dance Dance Revolution?

Cuando las máquinas de baile llegaron a Perú causaron una gran conmoción entre los gamers. A algunos, les daba vergüenza bailar frente a todos; sin embargo, otros no tenían problemas y demostraban sus mejores pasos.

Pump It Up y Dance Dance Revolution son dos videojuegos de este género de simuladores, que consiste en moverse al ritmo de la música mientras presionas un botón guiándote del patrón que sale en la pantalla.

Aunque ambos juegos tenían su versión para consolas, la mayoría de fanáticos prefería disfrutarlos usando el famoso ‘tapete’, ya que era una buena forma de ejercitarte mientras te divertías bailando.

Tanto Pump It Up, como Dance Dance Revolution disponían de un sinnúmero de canciones que lograban satisfacer todos los gustos. Podíamos encontrar desde Kpop, rock, pop, reggaeton, entre otros géneros.

Había temas para principiantes que, poco a poco, los aclimataban para los niveles más altos. También habían canciones sumamente complicadas que incluso requerían que los jugadores se sostengan de la baranda.

Aunque ya no son tan populares como hace algunos años, todavía hay muchas personas que los recuerdan con cariño. A continuación, te dejamos una lista con las canciones más famosas de Pump It Up y Dance Dance Revolution. ¿Recuerdas otra?

1. Butterly

2. Afronova

3. Beethoven Virus

4. Csikos Post

5. Wonderland

6. Chimera

7. Captain Jack

8. Vivaldi Winter

9. End of the Century

Videojuegos, últimas noticias: