Among Us: cómo jugar desde una PC con tus amigos de smartphones y viceversa

Among Us se ha convertido en el videojuego favorito de miles de personas que lo disfrutan con amigos. Aunque no tener el juego en una misma plataforma no supone un problema para experimentarlo, ya que cuenta con crossplay entre PC y smartphones iPhone y Android, ¿sabes cómo activarlo? Aquí te lo contamos.

El videojuego es muy sencillo. Diez jugadores se reúnen en una nave espacial y deben cumplir ciertas tareas, pero uno de ellos es el impostor (puedes ser tú). Entonces, este irá matando a los demás sin que nadie lo vea y para que no lo descubran deberá mentir.

Por si no lo sabías, Among Us, título desarrollado por InnerSloth LLC y lanzado en 2018, cuenta con una versión para PC que se adquiere desde Steam al precio de 11 soles y otra para smartphones iPhone y Android que es totalmente gratuita.

Aunque no lo creas, este videojuego sí tiene crossplay; es decir, si descargaste e instalaste Among Us en tu smartphone, puedes jugar con gamers que lo tienen en su computadora y viceversa. Lo mejor de esto es que no necesitas activar alguna configuración, porque solo basta con crear una partida para que los demás ingresen.

Es necesario tener en cuenta que, si bien el crossplay ya está activado en Among Us, esta función funciona siempre y cuando la versión de Steam sea la misma que en iPhone y Android, ya que si la edición de PC recibe una actualización que aún no llega a los celulares no podrás jugar con tus amigos.