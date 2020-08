¿Qué es Fall Guys y por qué todos hablan de este juego en YouTube, Facebook y otras redes sociales?

Desde hace algunas semanas, en Facebook, YouTube, TikTok, entre otras redes sociales, se han viralizado videos que muestran un videojuego muy colorido que tiene personajes bastante adorables. El nombre de esta entrega es Fall Guys y es un fenómeno mundial.

Aunque no lo parezca, Fall Guys es un Battle Royale como Fortnite o Free Fire que tiene como objetivo vencer a varios adversarios que están conectados desde distintas partes del mundo. Sin embargo, para derrotarlos no es necesario utilizar armas de juego.

En lugar de eso, los creadores de Fall Guys (la desarrolladora de videojuegos Mediatonic) decidieron hacer un Battle Royale donde todos se enfrenten contra todos, pero en minijuegos como carreras de obstáculos, juegos de memoria, capturas de huevos, atrapadas, fútbol, etc.

Fall Guys empieza con 60 jugadores y tiene varias fases; cada una de ellas es un minijuego en el que debes competir. En cada ronda, los peores jugadores van perdiendo y son eliminados, hasta que solo queda uno que se vuelve el campeón.

Así que ya sabes de lo que trata Fall Guys, un videojuego que solo está disponible en PC y PlayStation 4. Por el momento, sus desarrolladores no han lanzado una versión para móviles, así que no descargues ninguna app extraña en tu teléfono.

¿Qué tan popular es Fall Guys?

Si entramos a Twitch, la plataforma más popular para hacer streamings de videojuegos, veremos que ‘Fall Guys’ es tendencia junto a Call of Duty: Modern Warfare, Just Chatting, League of Legends o Fortnite.

En la actualidad, varios youtubers están aprovechando la popularidad de Fall Guys y están realizando transmisiones de este juego. Te dejamos un video del español Borja Luzuriaga, más conocido como ‘Luzu’