Winning Eleven 3: ¿qué sucedía si ganabas el mundial en la dificultad ‘Hard'?

Aunque no tiene los gráficos de PES 2020 o FIFA 20, Winning Eleven 3 se mantiene en el corazón de miles de gamers de la ‘vieja escuela’ que disfrutaron este videojuego en su PlayStation 1. A pesar de que goza de mucha popularidad, todavía mantiene algunos secretos que la mayoría no conoce, uno de ellos gira en torno al ‘premio’ que recibes si ganas el mundial en la dificultad más alta.

Debido a que no contaba con las licencias de ciertos torneos, Winning Eleven 3 no podía poner los nombres reales de ciertas competiciones; sin embargo, eso no le importaba a sus usuarios en aquel entonces, quienes solo querían distraerse y pasar un momento agradable con sus amigos.

Si eres de la generación que creció jugando Winning Eleven 3, debes recordar que era muy complicado pasar el ‘mundial’ (llamado ‘International Cup'). Esto debido a que si lograbas ganar todos los partidos y ser campeón obtenías un premio bastante peculiar que pocos saben.

Si tu selección lograba llegar a la final y alzaba la copa del mundo, Winning Eleven 3 te premiaba y desbloqueaba una selección adicional llamada ‘Golden Romania Stars’ que tenía los mismos jugadores que Rumania, la particularidad de este combinado es que todos eran rubios. ¿Por qué?

Quizás no lo sepas, pero ‘Golden Romania Stars’ fue una especie de homenaje que Konami rindió a la selección rumana que participó en el mundial de Francia 98. En aquel entonces, todo el plantel decidió pintarse de rubio luego de clasificar a la segunda fase del torneo.

Tras quedar primera en su grupo, por encima de Inglaterra, Túnez y Colombia, Rumania se enfrentó a la selección de Croacia que tenía como figura al delantero Davor Šuker. El ‘equipo dorado’ perdió por la mínima diferencia contra el combinado que quedó en tercer puesto en el Mundial de Francia 98.