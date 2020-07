Pokémon GO: aparecen las primeras pistas de Victini como próximo ‘pokémon oscuro’ [FOTOS]

Pokémon GO está por recibir a Victini, quien podría ser uno de los protagonistas del GO Fest 2020 este fin de semana, pero nuevas pistas en redes sociales muestran a esta singular criatura siendo capturado por reclutas del Team GO Rocket. ¿Será el nuevo Pokémon oscuro? Aquí te lo decimos.

Son tres dibujos los que acaban de ser publicados en la cuenta oficial de Pokémon GO en Twitter. Uno de ellos muestra el momento exacto en que un recluta del Team GO Rocket lanza una poké ball a Victini, por lo que muchos ya especulan de que este singular será el nuevo pokémon oscuro en conseguir.

En la primera escena vemos a un recluta de esta peligrosa organización en la canasta de un globo aerostático que está flotando sobre lo que sería un bosque y en la parte superior se ve la silueta de un pokémon que se asemeja a Victini.

La siguiente imagen muestra al mismo miembro del Team GO Rocket descendiendo del globo aerostático con la ayuda de una cuerda y al estar cerca de este singular de Teselia lanza una poké ball para capturarlo.

Por último, aparecen dos reclutas junto a los líderes del Team GO Rocket Arlo, Cliff y Sierra, quienes estarían celebrando la posible captura de Victini, ya que todos ellos están con las manos levantadas en señal de triunfo y en el fondo se ven fuegos artificiales.

Hasta el momento, lo que se sabe es que Victini sería la recompensa final de la investigación especial que recibirán todos los usuarios de Pokémon GO que hayan comprado su entrada al GO Fest 2020.

No obstante, con estas tres imágenes, Niantic da a entender que Victini también sería el nuevo pokémon oscuro y cabe la posibilidad que lo utilice Giovanni, el líder supremo del Team GO Rocket para retar a los usuarios de Pokémon GO.