Pokémon Unite: un ‘Dota’ de Pokémon llega gratis a celulares y Nintendo Switch

¿Un ‘League of Legends’ o ‘Dota’ de Pokémon? Así es el nuevo juego que acaban de presentar en el último Pokémon Presents, un nuevo MOBA basado en batallas multijugador en línea y que podremos descargar completamente gratis para Android y iPhone. Su nombre es Pokémon Unite y el tráiler de presentación ya deslumbra a millones de fanáticos.

El anuncio se hizo oficial en el último Pokémon Presents que presentó también al nuevo Pokémon Snap y a Pokémon Smile y Pokémon Café. El tercer anuncio tuvo su propia retransmisión en las últimas horas y ya ha dejado sorprendidos a millones de fanáticos en redes sociales.

Pokémon Unite: gratis para Android, iOS y Nintendo Switch

Pokémon Unite es un juego con crossplay entre Android, iOS y Nintendo Switch, que lleva la jugabilidad de Dota 2 y League of Legends al universo de la saga. Consta de partidas que enfrentan a dos equipos de cinco criaturas, casi como en los juegos clásicos de Gameboy y DS y cada jugador controlará a un pokémon a la vez.

Quizá lo más emocionante de Pokémon Unite es que viene siendo desarrollado por el famoso estudio Timi de Tencent, que ya hecho posibles obras como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile y Honor of Kings, aunque se trata de una colaboración con The Pokémon Company.

Además, Pokémon Unite nos permitirá atrapar y entrenar pokémon en Battle Arena, iniciando con criaturas desde el nivel 1, además de poder evolucionarlas y elegir qué ataques nuevos aprenderán. Vale indicar también que el juego tendrá pagos in-app (microtransacciones).

La presentación de Pokémon Unite en la conferencia Pokémon Presents dejó emocionados a todos los fans más veteranos de la saga al mostrar a Charmander, Gengar, Snorlax, Lucario y, por supuesto, Pikachu.

¿Te sorprende todo lo que lees sobre Pokémon Unite? Entonces no puedes perderte el tráiler de presentación del juego que aquí te dejamos. También te invitamos a revisar más capturas del juego en nuestra galería. Para verla debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda.