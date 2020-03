Steam regala Tomb Raider y cuatro increíble juegos para siempre por el coronavirus

Siguen llegando los juegos gratis. Las medidas de cuarentena implementadas en todo el mundo hacen que las compañías apoyen otorgando videojuegos gratis para que las personas se diviertan en casa. Steam hizo lo propio con Half-Life y ahora lo vuelve a hacer con Tomb Raider y otros cuatro increíbles títulos.

Aunque las ofertas digan que son por tiempo limitado, igual podrás quedarte con todos estos títulos para toda la vida, si es que los reclamas a tiempo. Steam dotó de una fecha límite para cada una. Descubre cómo descargarlos.

PUEDES VER Half-Life: regalan todos los juegos de la franquicia para pasar la cuarentena

1. Tomb Raider

La primera aventura moderna de Lara Croft y el inicio de la trilogía (que completa Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider). Este título muestra la transformación de Lara de ser una joven e inexperta científica a toda una ‘Indiana Jones’ superviviente.

Descarga Tomb Raider gratis con este enlace hasta el 24 de marzo y conservarás el juego para siempre en Steam.

2. Lara Croft and the Temple of Osiris

Un spin-off de la saga de Lara Croft, secuela del aclamado ‘Lara Croft and the Guardian of Light’. Se juega con vista isométrica y admite hasta cuatro jugadores. No hay pierde.

Descarga Lara Croft and the Temple of Osiris gratis con este enlace hasta el 24 de marzo y conservarás el juego para siempre en Steam.

3. Deiland

Un RPG de aventura que descansa por su evidente diseño de mundo esférico que recuerda a Super Mario Galaxy. Es también un sandbox donde podrás cosechar, crear artesanía y construir como en Minecraft. Un regalo de lujo.

Descarga Deiland gratis con este enlace hasta el 24 de marzo y conservarás el juego para siempre en Steam.

4. Drawful 2

No podía faltar el juego de sofá. Drawful 2 admite desde tres hasta ocho jugadores. ¿De qué trata? Pues de adivinar los dibujos de los demás como el clásico de navegador ‘iSketch’. Lo mejor es que podemos usar nuestros teléfonos y hasta tablets como hojas de dibujo.

Descarga Drawful 2 gratis con este enlace hasta el 10 de abril y conservarás el juego para siempre en Steam.

5. Headsnatchers

Para involucrar a toda la familia. Headsnatchers es una de esas aventuras multiplayer donde el objetivo es robarle la cabeza a los demás jugadores. Son 25 mapas ridículos -que recuerdan también a Mario Party- con horas de diversión aseguradas, tanto de forma local como online.

Descarga Headsnatchers gratis con este enlace hasta el 10 de abril y conservarás el juego para siempre en Steam.

Sin duda, una gran selección de juegos gratis por parte de Steam que denota que fueron pensados para pasar estos momentos difíciles. Recuerda que toda la franquicia de Half-Life también está gratuita hasta fin de mes; para reclamarla, solo sigue este enlace.