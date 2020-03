Videojuegos que fueron baratos de hacer pero hicieron ricos a sus creadores

Como en cualquier industria, los videojuegos son un negocio que trae riesgos y no son pocos los aventureros que están dispuestos a asumirlos y hacerse millonarios. Aun así, también hay quienes están tocados por el destino y hasta por un poco de suerte.

En un conocido portal de preguntas y respuestas, se planteó una pregunta que captó la atención de muchos fans de los videojuegos. ¿Cuál fue el título más barato de hacer pero que aún así haya hecho ricos a sus creadores". Las respuestas son diversas y están llenas de fascinantes historias.

Así respondió Chris Nash, un ex desarrollador de videojuegos y ahora programador de “mundos reales” (según su descripción):

Hay algunos ejemplos. No sé cuáles elegir como los más rentables, tampoco cuánto fue su financiamiento. Pero todos estos fueron desarrollados con presupuestos escasos:

Angry Birds

“Roxio estaba cerca a la bancarrota cuando crearon este juego. Lo hicieron como su “último acto”. Un último juego que realmente querían desarrollar y jugar. El resto es historia.”

Bejeweled

“Un juego desarrollado por un grupo de recién graduados de universidad, en gran parte, por diversión. Lo hicieron cuando las applets de Java todavía existían. La versión inicial fue un éxito sorpresa y ahora ha sido clonado millones de veces de muchas maneras.”

Tetris

“Desarrollado por el ruso Alexey Pajitnov mientras trabajaba en la Academia Soviética de Ciencias. El programador escribía juegos para probar hardware. Tetris fue uno de ellos, y demostró ser popular entre sus colegas. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero hizo con este juego, especialmente si se sabe que estuvo disponible gratuitamente sin regalías en sus años iniciales.”

Stardew Valley

“Hecho por el aspirante a diseñador de videojuegos Eric Barone. Stardew Valley pretendía ser solo una alternativa hecha por fans de Harvest Moon, y empezó a enfocarse más en mejoras gráficas y sacrificios de jugabilidad. Él pensó que el juego le daría mejores prospectos. En lugar de eso, generó una base de fans de más de 6 millones de usuarios.”

Flappy bird

“El por qué este juego se hizo popular es similar al por qué películas como 'Plan Nine from Outer Space’ se volvieron clásicos de culto. La gente quería ver qué tan malo era. En su lugar, se volvió popular por accidente.”

"Es importante señalar que estos incidentes son la excepción y no la regla. La mayoría de videojuegos que salen al mercado son malos o, incluso si son populares, fallan en generar dinero. Es divertido admirarlos y me agrada saber que no se perdieron o desaparecieron. Pero recuerden, es difícil replicar el éxito de alguno de estos videojuegos.” concluyó Nash.

Sin embargo, hay otro título infaltable en una lista de videojuegos con esta naturaleza. Otro usuarios, Max Witt, consultor de desarrollo de software lo mencionó de esta manera:

Minecraft

“Empezó como un videojuego bastante simple, pero se ha convertido en una compleja plataforma y base para interacción social, streaming y medios, modding y contenido meta. Todo mientras vendían como locos. Antes de que siquiera salga de su beta oficial, ya tenía 16 millones de usuarios registrados y había vendido más de 4 millones de copias. Si recuerdo correctamente, se vendía por 10 o 15 dólares.”

“Las primeras versiones alpha fueron creadas más o menos por Markus ‘Notch’ Persson, hasta que hizo crecer al equipo y fundó su estudio Mojang para desarrollar. Las ventas y popularidad crecieron. Para mayo del 2019, las ventas totales pasaron los 147 millones de copias, lo que hizo de Minecraft el videojuego mejor vendido de la historia.”

“Y, por si las ventas no fueran suficientes para hacer que ‘Notch’ fuera rico, Microsoft decidió comprar Mojang y Minecraft por 2.5 billones de dólares en 2014. El efecto fue que ‘Notch’ y los otros dueños fueran no solo ricos, sino asquerosamente ricos.” sentenció.