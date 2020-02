Pokémon GO: Onix shiny tendrá más probabilidades aparecer durante este evento

Niantic sigue sumando más eventos a Pokémon GO para que los jugadores tengan más chances de capturar a sus criaturas favoritas. A través de las redes sociales, se anunció la hora del pokémon destacado con Onix como protagonista.

La hora del pokémon destacado es el nuevo experimento que llega a Pokémon GO, que tiene una temática muy parecida a lo que sería el Community Day, ya que una criatura en específico, en este caso Onix, aparecerá con mayor frecuencia de manera salvaje. La celebración se realizará hoy 4 de febrero.

Aunque Onix o Steelix no aprenderán un nuevo movimiento, los usuarios de Pokémon GO tendrán la opción de conseguir a este pokémon tipo roca con mejores IV’s e incluso en su variante shiny si es que aún no lo tienen registrado.

De acuerdo a la notificación que llegó a Pokémon GO con todos los eventos que se realizarán en febrero, la hora del pokémon destacado se realizará hoy martes 4 del actual mes e irá de 6:00 P.M. a 7:00 P.M. hora local. Durante los 60 minutos, los usuarios tendrán encuentros con Onix de forma salvaje.

Recuerda que Onix evoluciona en Steelix con 50 caramelos y el objeto evolutivo Revestimiento Metálico, el cual se obtiene girando los fotodiscos de poképaradas y gimnasios de Pokémon GO.

Se sabe que Onix será el protagonista de la hora del pokémon destacado, gracias a los reportes de usuarios de Pokémon GO en Oceanía, quienes revelaron que la pre-evolución de Steelix estuvo apareciendo con mucha frecuencia desde las 6:00 P.M. hasta las 7:00 P.M.