PS4: precio de suscripción anual de PS Plus con increíble oferta [FOTOS]

Las ofertas de Black Friday de Sony están por llegar a su fin en menos de 24 horas, por lo que te recodamos que la empresa creadora de PS4 está vendiendo la suscripción anual de PlayStation Plus a un precio realmente bajo por este descuento de tiempo limitado.

Esta sorprendente promoción de PlayStation Plus está activa en Sudamérica, en especial para los usuarios de PS4 que tienen cuenta de PSN en Perú, cuyo precio incluso es mejor al de la suscripción que se ha puesto a la venta en Estados Unidos.

Si bien el Black Friday se desarrolló el último viernes de noviembre, Sony decidió adelantar estas promociones durante toda una semana con ofertas en una gran cantidad de videojuegos, bundles de PS4 de 1TB o Pro y la suscripción de PlayStation Plus.

Es necesario recordar que esta no es la primera vez que la membresía de PlayStation Plus baja su precio, ya que Sony hizo cambios en agosto del 2019 para el mercado latinoamericano respecto a su servicio que permite el juego online en PS4 bajando el costo a 39,99 dólares.

A pesar de la reducción en el precio de la membresía mensual, trimestral y anual de PlayStation Plus, Sony no realizó más cambios respecto al costo que tienen los videojuegos en PS4 en algún país de Sudamérica, ya que en parte son mucho más caros que en Estados Unidos.

PlayStation Plus a mitad de precio por el Black Friday

Sony quiere que todos los usuarios de PS4 en Perú disfruten del juego online y una serie de promociones y regalos a través de PlayStation Plus y hace oficial una oferta que no querrás desperdiciar.

Desde PlayStation Store, Sony hace oficial que los usuarios con cuenta PSN en Perú podrán comprar la membresía anual de PS Plus a 29,99 dólares, casi 20 dólares menos que el precio original gracias al Black Friday. Además, si lo compras podrás disfrutar del online en PS4 y también en PlayStation 5 debido a que el lanzamiento de esta consola es a finales del 2020.

PlayStation 4

Para que no te quedes sin la suscripción anual de PlayStation Plus, te compartimos el enlace donde podrás comprar esta memebresía y disfrutar de tus videojuegos favoritos a través del servicio online de PS4 junto a tus amigos y personas en otras partes del mundo.

Ingresa aquí para comprar la membresía de 12 meses en PlayStation Plus con esta increíble oferta.

Promoción por tiempo limitado

No obstante, esta promoción de Black Friday realizada por Sony no estará activa para siempre, por lo que te recomendamos prender tu PS4 o a través de tu computadora para hacer la compra de la suscripción anual de PlayStation Plus durante este día, ya que este descuento estará activo hasta el día de mañana martes 3 de diciembre a las 8 a.m. (hora local)

Recuerda que al adquirir la suscripción de PlayStation Plus, automáticamente accedes a una serie de descuentos en varios videojuegos desde PS Plus, además, de recibir dos títulos gratis todos los meses. En caso tu cuenta de PSN sea de Estados Unidos, la promoción de Black Friday recude el costo de la membresía a 45 dólares.