Sony hace oficial la tienda online para productos de PlayStation 4

Tras el esperado tráiler de The Last of Us Part II que ha dejado con mucho hype a todos los fans de la saga, Sony hace oficial su nueva tienda online para ofertar productos y videojuegos exclusivos de PS4, la cual ya está activada.

No nos referimos a PlayStation Store, pues esta tienda es una iniciativa de Sony Entertainment of America, la cual tiene como objetivo facilitar la compra de productos relacionados a su actual consola, PS4, así como también ofrecer promociones.

Desde la web oficial de Sony, se reveló que los usuarios ya pueden adquirir videojuegos como Marvel’s Spiderman, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Remastered, entre otros títulos para PS4. Además, de Astro Bot, Farpoint, VR World, que son videojuegos de realidad virtual.

Por otro lado, la nueva tienda también cuenta con dos promociones en PS4, pues los usuarios podrán adquirir una PlayStation 4 con la membresía por un año de PlayStation Plus a 399.99 dólares; mientras que el modelo pro de la consola con una suscripción de 12 en PS Plus cuesta 429.99 dólares. Puedes entrar a este enlace para ingresar al nuevo ‘store’.

PS4

Es necesario mencionar que esta nueva tienda de Sony solo está disponible en Estados Unidos; sin embargo, es posible que la empresa implemente esta nueva tienda de accesorios y videojuegos de PS4 en otros países.