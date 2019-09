Pokémon GO: Niantic habilita a Mewtwo shiny y captúralo con este infalible truco [FOTO]

En Pokémon GO está por dar inicio la última semana del evento Ultra Bonus 2019, que ha sido la más esperada por los usuarios del juego de realidad aumentada, ya que podrán enfrentarse a Mewtwo en las incursiones de nivel 5, quien además podría aprender un nuevo movimiento Legacy y debuta en su variante shiny.

El regreso de Mewtwo a las incursiones de Pokémon GO ha motivado a que muchos usuarios ya estén recorriendo las calles para conseguir ‘spots’ donde haya la mayor cantidad de gimnasios para así asegurar a este legendario de la primera generación con 100 IV’s y en su aspecto verde, que corresponde a su forma shiny.

Esto quiere decir que Deoxys está perdiendo protagonismo en Pokémon GO, ya que muchos jugadores del aplicativo creado por Niantic han decidido guardar sus pases de incursión para enfrentar al legendario de tipo psíquico, quien volverá a ser un desafío para muchos usuarios que lo enfrentarán por primera vez.

Recordemos que Mewtwo no llega solo a Pokémon GO, pues su regreso al videojuego será por todo lo alto ya que vendrá acompañado de la primera oleada de pokémon de la quinta generación; cuyo hábitat es la región Teselia y de los cuales solo algunos tendrán su variante shiny activada.

Además, estos pokémon provenientes de Teselia también aparecerán como nuevos jefes de incursión en Pokémon GO durante esta última semana del Ultra Bonus 2019.

Por otro lado, es posible que más criaturas de la quinta generación, las cuales aún no han sido anunciadas por Niantic oficialmente, aparezcan sorpresivamente dentro de Pokémon GO, como es el caso de Yamask; cuya silueta fue compartida en redes sociales por el estudio, pero no integra la primera ola de criaturas de Unova que llegan al juego de realidad aumentada, por lo que te recomendamos estar atento a nuestras notas para saber más detalles de ello.

Mewtwo y la primera oleada de criaturas de la quinta generación llegan a Pokémon GO.

Cuándo llega Mewtwo a Pokémon GO

Como venimos diciéndolo en los párrafos anteriores, Mewtwo es uno de los protagonistas de la última etapa del evento Ultra Bonus 2019 y su arribo a Pokémon GO está programado para el día de hoy lunes 16 de setiembre a las 3:00 p.m. hora local. Y tendrás la oportunidad de batallas con este legendario de tipo psíquico hasta el próximo lunes 23 a las 3:00 p.m.

Con esto queda más que claro que las cuatro formas de Deoxys dejarán las incursiones de Pokémon GO para darle la posta a Mewtwo. Además, este pokémon creado por científicos volverá más fuerte que nunca ya que Niantic reveló el movimiento exclusivo con el que atacará a los usuarios.

Mewtwo tabla de IV’s en Pokémon GO

En tan solo minutos te enfrentarás a Mewtwo en las incursiones de Pokémon GO, con el fin de registrar a su variante shiny. Sin embargo, este no será el único objetivo que tendrás en el juego de realidad aumentada, ya que al ser uno de las criaturas psíquicas más poderosas, también querrás capturarlo con los mejores IV’s posibles para usarlo en los distintos modos de juego.

Es por eso que te mostramos la tabla de IV’s de Mewtwo en Pokémon GO, la cual reconocerás si es de starts perfectos dependiendo de la cantidad de puntos de combate o PC que tenga este legendario una vez que lo derrotes en las incursiones de nivel cinco del juego de realidad aumentada. Recuerda que las cifras dependerá si hay clima a favor o no.

Pokémon GO

Mewtwo tendría nuevo movimiento Legacy en Pokémon GO

Mewtwo es uno de los legendarios más importantes y utilizados por los usuarios de Pokémon GO en las distintas modalidades de juego dentro del aplicativo móvil, ya que tiene una gran cantidad de movimientos interesantes que lo convierten en un counter de varios pokémon.

De acuerdo a la notificación de Niantic en Pokémon GO, Mewtwo llegará a las incursiones del videojuego con su ataque insignia: Onda Mental, el cual fue agregado en la quinta generación exclusivamente para este legendario.

Cabe resaltar que este movimiento está en los códigos de Pokémon GO desde hace mucho tiempo y no se sabe si una vez que lo derrotemos, Mewtwo tendrá este movimiento entre sus opciones, por lo que debemos esperar futuros reportes de usuarios.