Medios reportan que Super Mario Maker 2 no permite jugar online con tus amigos y Nintendo responde así [VIDEO]

Super Mario Maker 2 es el título de Nintendo Switch con mayor expectativa en la actualidad. El juego recoge todo lo incluido en su predecesor para Wii U y aumenta mucho más contenido. Pero su juego online multijugador, una de sus más celebradas novedades, viene siendo motivo de escándalo en las últimas horas, ya que llegaría con una importante limitación.

Una de las más agradables sorpresas que observamos en el Nintendo Direct dedicado al juego de hace unos días fueron los nuevos modos multiplayer online, que al parecer nos permitirían conectarnos con nuestros amigos a través del servicio de Nintendo Switch Online para jugar al nuevo Super Mario Maker 2 de manera competitiva y cooperativa.

Sin embargo, esto no sería posible según los reportes de una variedad de medios especializados que ya han podido probar el juego después del levantamiento del embargo. No hay manera de crear un ‘lobby’ para invitar a tus amigos. El juego solo te dejaría jugar con personas aleatorias en la red, es decir, con desconocidos.

El medio GameXplain se comunicó directamente con Nintendo sobre el caso, siendo esta la respuesta de la compañía:

En un artículo de NintendoWorldReport, se detallaron las supuestas razones para que Nintendo decidiera no incluir la posibilidad de crear lobbies multiplayer online con amigos:

Stupid if true, but event staff should not be cited as sources.



They frequently do not have additional information outside of public knowledge, and are often wrong.



Nintendo reps told me ARMS was motion-only (it isn't).https://t.co/P8Bs0fe0gv