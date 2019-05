Spyro Reignited Trilogy confirmado para PC

Tras 20 años desde la aparición del simpático dragón morado, los jugadores de PC por fin podrán disfrutarlo (y con el mando que quieran) gracias a que el remake de hace unos meses acaba de ser confirmado para PC. Spyro Reignited Trilogy reúne el trío de videojuegos originales para PS1 lanzados entre 1998 y 2000 por Insomniac Games.

El remake fue publicado para la PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el pasado noviembre, pero hasta hace pocas horas no había ningún indicio que señale una versión para PC tal cual como sucedió con la trilogía de Crash N’Sane Trilogy, también propiedad de Activision desde el 2008.

La noticia llegó gracias al órgano de clasificación por edades en Taiwan, donde se señala que Spyro Reignited Trilogy será publicado para PC, gracias a un port del remake original de 2018 fue desarrollado por Toys for Bob.

El estudio encargado de la conversión es Iron Galaxy Studios, quienes trabajaron en Killer Instinct en su segunda y tercera temporada, y también en ports de Borderlands 2 (PS Vita), Batman Arkham Knight para PC.

“De acuerdo con la junta de clasificación taiwanesa, Spyro Reignited Trilogy llegará a PC con un port a cargo de Iron Galaxy” señaló un usuario en Twitter.

