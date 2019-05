Jump Force: Biscuit de Hunter x Hunter se luce en nuevas imágenes del videojuego [FOTOS]

Usuarios de Jump Force, en las distintas plataformas, están por recibir un nuevo peleador que promete ser un dolor de cabeza para sus contrincantes. Se trata de la cazadora de tesoros de Hunter x Hunter, Biscuit Krueger, quien se muestra en espectaculares imágenes compartidas por Bandai Namco.

Biscuit Krueger ha estado vinculada a Jump Force desde su lanzamiento, ya que hace unos meses se filtró en Twitter una lista de luchadores que llegarían al título donde figuraba su nombre, los cuales fueron confirmados por Bandai Namco semanas más tarde.

Biscuit pertenece al primer grupo DLC del Character Pass que llegarán a Jump Force, pues su arribo al título está programado para finales de mayo, junto con All Might de My Hero Academia y Seto Kaiba, personaje de Yu Gi OH!

Las nuevas imágenes compartidas por Bandai Namco nos permite conocer parte del gran poder que tiene Biscuit Krueger, maestra de Gon y Killua, ya que se enfrenta sin problema alguno a Toguro, Freezer y Cell en distintas escenas de Jump Force.

Precios del Character Pass de Jump Force

Luego de que se lanzó Jump Force, Bandai Namco anunció que los nuevos personajes serían DLC de paga a través del pase que te hemos mencionado líneas arriba y cuyo precio te diremos a continuación.

PS4: El ‘Character Pass’ tiene un precio de 30 dólares en PlayStation Store de Estados Unidos y $ 34.49 en el PS Store de Perú.

Xbox One: El ‘Character Pass’ de esta consola puede ser conseguido a través del store de Microsoft a 30 dólares.

Steam: Si juegas Jump Force en PC y eres de Perú, el precio de este pase es de 99 soles.