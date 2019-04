Sekiro Shadows Die Twice: ‘Tren Thomas’ muestra su lado más violento en el videojuego [VIDEO]

Si creíamos que los modders seguirían cambiando la apariencia de Mr. X en Resident Evil 2 Remake estábamos equivocados, pues Sekiro Shadows Die Twice se ha convertido en la nueva víctima de estos usuarios, quienes han cambiaron el aspecto a uno de los bosses más imponentes del videojuego por el ‘Tren Thomas’.

A pesar de que Sekiro Shadows Die Twice es un videojuego sangriento, el hecho de que se encuentre el protagonista de la serie infantil de Discovery Kids no reduce su nivel de violencia, pues ahora incluso genera el 'Tren Thomas' genera cierto terror entre los fanáticos del título.

En esta oportunidad, el ‘Tren Thomas’ reemplazó a la ‘Gran Serpiente’ la única criatura que resguarda el camino hacia el castillo Ashima, pues se ubica en los acantilados y aunque no peleamos directamente con este reptil, su imponente tamaño te hace dudar de tus habilidades.

El mod realizado a esta criatura de Sekiro Shadows Die Twice fue realizado por Katalash, quien subió su hazaña a su canal de YouTube generando varios comentarios, donde muestra su intento por superar al terrible ‘Tren Thomas’. Esta modificación se encuentra en Nexusmod.

Este no es el primer mod que se realiza en la obra de Hidetaka Miyazaki, Sekiro Shadows Die Twice, pues hace unos días un usuario convirtió a ‘El Lobo’ en todo un Jedi, luego de reemplazar su katana por una espada láser. El videojuego ya está disponible en su versión física y virtual para PS4, Xbox One y PC.