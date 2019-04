Fortnite: filtraciones muestran grandes cambios en el mapa para la temporada 9 [VIDEO]

Grandes cambios se preparan en Fortnite para la Temporada 9. El equipo de Epic Games no quiere escatimar con las novedades y, al parecer, la Temporada 8 solo ha demostrado que el juego tiene para rato. El aspecto que recibiría más novedades, por el momento, es el mapa de la isla. Aquí te mostraremos todas las filtraciones y las mejores teorías sobre lo que se viene en el Battle Royale del momento.

No es secreto que, en materia de narrativa y cambios en el mapa, la Temporada 8 no ha sido la más destacada en toda la historia de Fortnite. Esta ha estado más enfocada, al principio, en amortiguar la amenaza de Apex Legends, y luego en preparar lo que se viene desarrollando por el estreno de Avengers Endgame. Por otro lado, el mapa no ha cambiado mucho.

Sin embargo, la Temporada 9 traería significativos cambios a la estructura de este. El volcán está en un punto muy activo y su erupción es inminente. Todo parece indicar que este evento marcará el inicio de la nueva temporada y todos los cambios llegarán de una.

1. Un enorme daño a Ciudad Comercio (Retail Row)

Esta localidad es la más afectada por la aparición y actividad del evento volcán. La peor parte se la lleva el estacionamiento y la zona oeste. Todo parece indicar que la Ciudad Comercio o Retail Row será destruida por completo, tal como lo anuncia el dataminer (cazador de filtraciones) FortTory.

Retail Row.... Goodbye.



Buildings are also destructed but I couldnt get that in game YET. pic.twitter.com/yeSupqRCWb — FortTory - Fortnite Leaks & News (@FortTory) 25 de abril de 2019

Ciudad Comercio… adiós Los edificios también son destruídos pero no he podido obtener eso dentro del juego, todavía.

2. Adiós a Pisos Picados (ahora sí)

Los rumores apuntan que (a pesar de que se haya dicho lo mismo desde la Temporada 3) Pisos Picados por fin se irá esta temporada (lo que no es para celebrar. Un nuevo video subido por FortTory y ShiinaBR - Fortnite Leaks en Twitter podría confirmar que el legendario Tilted Towers –incluído su edificio principal, que siempre cambia- desaparecía en esta Temporada 9.

Así es como se verá Tilted Towers (Pisos Picados) muy pronto

3. ¿Cuándo será el evento volcán?

La regla, hasta ahora, es que los eventos principales en Fortnite se realicen los sábados. Sin embargo, se sigue desarrollando la Fortnite World Cup, y sus clasificatorias son justo los sábados. Aun así, estos se llevan a cabo por las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche. Hay una buena posibilidad de que los cambios en el mapa lleguen minutos después del mediodía.

Overtime challenges are confirmed to be coming back! Does this mean Season 9's Battle Pass will be free as well? pic.twitter.com/F6kSfIX2cC — I Talk Thanos (@ITalkFortnite) 25 de abril de 2019