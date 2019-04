Will Smith y el 10 japonés Honda invierten en competitivo equipo de esports

Will Smith y el futbolista japonés Keisuke Honda se suman a la lista de celebridades y astros deportivos que apoyan abiertamente a los esports. Ambos se han unido a la lista de inversores de un equipo chino que se desarrolla en dos populares videojuegos competitivos: Overwatch y League of Legends.

Gen.G un equipo que tiene su sede principal en Los Angeles, California, pero que cuenta con presencia en Estados Unidos, China y Corea del Sur. El mismo se dedica principalmente a las competencias de Overwatch, un shooter en primera persona y League of Legends, un MOBA.

Overwatch, un shooter, o más precisamente ‘hero-shooter’, es un videojuego de disparos en primera persona que se juega en equipos de 5. Dos equipos se enfrentan cada uno con 5 personajes de habilidades distintas que pueden cambiarse en el transcurrid de las partidas.

League of Legends, es uno de los MOBA más populares del planeta, directo competidor de Dota 2. Se trata de un juego de Battle Arena online donde también se utilizan 5 personajes o ‘heroes’.

Su mencionada némesis: Dota 2, es un juego que Valve (creadores de Counter Strike) han sabido encaminar para convertirse en el título esport que más dinero entrega en premios (25 millones de dólares en su competencia mayor anual: The International). League of Legends, también conocido como ‘LoL’ ha derivado del mod original de Warcraft 3 llamado “Dota” (Defense of the Ancient).

Tanto League of Legends y Overwatch son considerados en la lista de títulos esports más populares del momento. Muchos equipos y organizaciones mundiales tienen una división de jugadores profesionales para estos juegos, y son ahora Will Smith y Keisuke Honda los que están incurriendo, con dinero de por medio, en este fascinante mundo.

“Me emociona ver cómo se unen los mundos de la tecnología, medios de comunicación, deportes y ahora también las celebridades” comentó el director ejecutivo del equipo chino, Chris Park.