Sekiro Shadows Die Twice: un espectacular viaje al Periodo Sengoku al que querrás volver [REVIEW]

Por José Santana

Desde que se anunció la nueva creación de FromSoftware, Sekiro Shadows Die Twice, en el E3 del 2018, sentí mucha emoción por el lanzamiento de este videojuego, sentimiento que incrementaba cada vez que la casa desarrolladora mostraba tráilers o cualquier avance del título, y ahora que lo jugué puedo decir que no me arrepiento.

A pesar que el estreno de Sekiro Shadows Die Twice generó mucha polémica entre los usuarios debido a su dificultad, la verdad es que el videojuego no es realmente complejo, pues lo que hace es apelar a la paciencia del usuario para superar cada nivel.

Sekiro Shadows Die Twice se desarrolla a mediados de los años 1500, que corresponde a los últimos años del Periodo Sengoku, el cual es recordado por ser una de las épocas más sangrientas que vivió Japón debido a las constantes guerras civiles.

Nuestro protagonista es entrenado en el arte ninja y de la espada por un poderoso guerrero conocido como “Búho”, quien le encomienda la misión de proteger al último Descendiente Celestial; sin embargo, el shinobi falla en esta tarea, pues el líder del clan Ashina le corta el brazo izquierdo en un duelo y logra secuestrar al niño.

Es aquí donde inicia la historia Sekiro Shadows Die Twice. Nuestro protagonista es rescatado por un viejo escultor, quien lo opera y logra colocarle un brazo prostético el cual tiene la capacidad de modificarse con distintas armas y le da el nombre de Sekiro, palabra que es conformada por dos kanji: Seki que significa parte y Sekiwan que se refiere a un brazo.

Jugabilidad de Sekiro Shadows Die Twice

Luego de que tienes el control de Sekiro aparecerá un tutorial donde aprenderás las funciones básicas como moverte hacia los lados, agacharte para que no te descubran y saltar, pero debes hacer esto con mucha precaución, pues no pasará ni un minuto en el videojuego para que te topes con los primeros enemigos.

A pesar de que en un inicio Sekiro Shadows Die Twice es netamente de sutileza, pues caminarás agachado entre inmensos arbustos para no ser descubierto, pero la tensión se va apoderará de ti ya que no tendrás como defenderte en caso te vean los enemigos.

En esta primera etapa, la función que tendrá el brazo prostético o Shinoni Prosthetic solo está enfocada a la movilidad, pues podrás llegar a lugares bastante altos o incluso gruesas ramas que crecieron de manera horizontal muy cerca de los abismos.

Todo esto cambia luego de que consigues tu katana, la cual es otorgada por el propio Descendiente Celestial, y desde aquí tendrás tus primeros enfrentamientos contra los soldados del clan Ashina, que no serán nada complicados, pero tampoco fáciles si dejas alguna abertura al atacar.

Esto se debe a que los NPC también podrán protegerse de tus ataques e incluso atacarte cuando estés apunto de golpearlos, lo cual aumenta el nivel de dificultad al enfrentarlos; sin embargo, tienes distintas combinaciones que te permitirán derrotarlos rápidamente si presionas los botones del mando en el momento preciso.

Cuando enfrentes a soldados, mini bosses y bosses en Sekiro Shadows Die Twice verás una barra por encima de la vida de tu enemigo que hace referencia a la postura. Esto quiere decir que mientras más veces lo ataques y el NPC atine a defenderse esta se irá quebrando hasta que puedas acertar un golpe mortal.

Lo mismo sucederá contigo, pues aparecerá en la parte inferior de la pantalla dicha barra. Pero la postura se recobrará cada vez que te alejes del enemigo o no recibas ataques por un pequeño lapso de tiempo.

Por otro lado, cada vez que mueras podrás revivir ahí mismo para continuar con el combate, por eso la razón del nombre Sekiro Shadows Die Twice. Sin embargo, aparecerás con la mitad de vida y si eres derrotado de nuevo perderás parte de la experiencia y dinero obtenido hasta ese entonces e iniciarás el escenario de nuevo. Mientras más veces revivas afectarás a tus aliados, pues serán víctimas de un virus llamado Dracogripe, que podrán ser recuperados con un objeto especial complicado de conseguir.

Estoy seguro que esto ha molestado a la gran mayoría de usuarios, ya que se podría decir que es una pérdida de tiempo. Pero, yo lo veo desde otra perspectiva que está basada en la línea de aprendizaje de Sekiro Shadows Die Twice.

Esto se debe a que por más débil que parezca un enemigo o la cantidad de veces que lo hayamos matado, un NPC similar te puede matar cuando menos te lo esperas y retrasar tu avance en el videojuego.

Es por eso que debes pensar bien lo que harás una vez que hayas muerto o ingreses a un nuevo escenario, ya que cada enemigo te enseñará algo nuevo y explotará tus habilidades al máximo. Además, de que habrá veces donde enfrentes a dos bosses sin tener descanso alguno.

Otra de las cosas geniales que tiene Sekiro Shadows Die Twice son las emboscadas. Al ser un título de sutileza y la facilidad que te permite llegar a lugares muy altos o caminar agachado entre los arbustos te permite sorprender a tu enemigo por la espalda acertándole un golpe mortal.

Esto se puede utilizar en los propios solados, gigantes que se encuentren en la zona, claro mientras no te vean, e incluso mini bosses de todos los escenarios del videojuego, pero no te confíes, pues los jefes menores tienes dos barras de vida y solo una podría ser suficiente para derrotarte.

Otro punto a tratar y que afecta de alguna manera a la jugabilidad son los movimientos de cámara. Yo jugué Sekiro Shadows Die Twice en PS4 y la cámara tenía que moverlo con L3 y me pareció complicado en un momento, pero esto se puede arreglar cuando tenemos al enemigo en focus, lo cual ayuda a que tengamos una mejor visión de nuestro adversario.

Herramientas y armas en Sekiro Shadows Die Twice

Sekiro fue entrenado en el arte ninja, por ende, necesita un sinfín de herramientas con las que logrará derrotar a sus enemigos y es aquí donde entra a tallar el brazo prostético, pues podrás utilizar un hacha pesada que romperá los escudos de tus adversarios, bengalas para aturdir bestias y demás NPC, una especie de lanzallamas y hasta un gigante escudo, muy aparte de la pasiva que te permite transportarte.

Todo esto podrá ser mejorado por accesorios que vayamos encontrando en nuestro camino, los cuales estarán ocultos en unas bolsas amarillas brillantes. Además, también podrán ser conseguidos cada vez que matemos algún NPC.

Sekiro Shadows Die Twice también tiene una barra de habilidades que permite al personaje principal aprender movimientos pasivos como utilizables; sin embargo, solo se puede utilizar uno de ellos a la vez.

Gráficos y musicalización de Sekiro Shadows Die Twice

Los gráficos de Sekiro Shadows Die Twice se acopla muy bien a lo que nos quiere mostrar Hidetaka Miyazaki, director de FromSoftware, ya que hay una buena iluminación y los colores no están para nada saturados

Volviendo a las emboscadas, al momento de que hacemos ataques mortales se puede ver la gran cantidad de sangre que sale del cuerpo de nuestro enemigo una vez que los cortamos con la katana, lo mismo sucede cuando nos atacan.

La musicalización del videojuego es muy versátil, pues en los momentos tranquilos del título, que son pocos, te dan cierta tranquilidad, pero cuando un enemigo siente tu presencia te llena de cierta adrenalina, lo cual es otro punto a favor para Sekiro Shadows Die Twice.

Conclusión

Definitivamente Sekiro Shadows Die Twice es muy emocionante, pues cada vez que derrotas a un boss, luego de bastantes intentos la satisfacción que se siente es inmensa tanto que lo celebras sin importar que alguien te mire.

La línea de aprendizaje del videojuego es increíble, tanto así que incluso llegas a predecir los ataques de tus enemigos, pero a veces no será lo suficiente para derrotar a tu adversario y tendrás que pensar cada vez más rápido. Además, te enseña a no rendirte y seguir intentando hasta lograr tu propósito lo cual es un excelente mensaje del título.

Por otro lado, el punto bajo que tiene Sekiro Shadows Die Twice está referido a los movimientos de cámara que a veces te impide conocer la ubicación del enemigo.

La puntuación que le doy a Sekiro Shadows Die Twice es de 9/10.