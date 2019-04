Pokémon GO: Giratina forma Origen protagoniza el evento Almuerzo Legendario

Giratina forma Origen se apodera de todas las incursiones. Esto se debe a que Niantic anunció el evento Almuerzo Legendario, y el dios del Mundo Distorsión será el protagonista de esta celebración en Pokémon GO.

Por tiempo limitado, el legendario de la región Sinnoh hará su aparición en todos los gimnasios del mundo para que los usuarios tengan mayor probabilidad de registrar a este pokémon de tipo dragón y fantasma con excelentes IV’s.

Niantic programó el inicio del evento Almuerzo Legendario para el 10 de abril desde las 12:00 p.m. hasta la 1:00 p.m. hora local, tal como sucedió con la primera edición que se realizó el pasado marzo en Pokémon GO.

A pesar de las quejas presentadas por los entrenadores de Pokémon GO, Niantic no ha realizado cambios para este evento ya que los usuarios no recibirán pases de incursión diarios extra para poder participar de las raids.

Cabe resaltar que Giratina forma Origen es uno de las mejores criaturas tipo fantasma en Pokémon GO, por lo que será de mucha utilidad registrarlo y utilizarlo en el PVP o para derrotar gimnasios.