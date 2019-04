Sekiro Shadows Die Twice: mod hace que el título sea más fácil y no mueras a cada rato

Sekiro Shadows Die Twice se ha convertido en uno de los mejores videojuegos en lo que va del año y cuya característica principal está en su dificultad; sin embargo, esto no fue aceptado por usuarios que crearon un mod para agregar un modo fácil al título.

La nueva creación de From Software, Sekiro Shadows Die Twice, te permite disfrutar cada instante que pasas en el videojuego, pues la dificultad de los NPC, mini bosses y jefes de cada escenario te generan mucha satisfacción una vez que lo derrotas, así hayan pasado horas.

Sekiro FPS Unlock and More es la creación de uberhalit, quien colocó esta opción en Nexus Mods para que los usuarios de Sekiro Shadows Die Twice ya no pasen horas de horas intentando vencer los distintos jefes.

A pesar de que el mod no influye directamente en la dificultad del videojuego, lo que hace es brindarle al usuario más opciones al momento de que los usuarios están luchando, ya que una de las opciones es la de relentizar a los enemigos que estén cerca del personaje.

Otra de las opciones que permite este nuevo mod de Sekiro Shadows Die Twice, es la de aumentar o disminuir el tamaño de la pantalla, incrementar el campo de visión que tiene el personaje para conocer la ubicación de los enemigos y modificar los FPS; además, de modificar todo esto en tiempo real.

Sekiro Shadows Die Twice se estrenó el 22 de marzo y está disponible en PS4, Xbox One y PC.