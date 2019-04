Sekiro y The Division 2 no logran primer lugar por un videojuego que no podrás creer

La semana de marzo no ha sido leve en estrenos para el mundo de los videojuegos. No solo nuevos pesos pesados han llegado para sucumbir las plataformas de manera tan fuerte como Sekiro: Shadows Die Twice; también han llegado anticipadas secuelas como el caso de The Division 2 que llegó en exclusiva para Epic Games Store (en PC). Sin embargo, ninguno de estos dos ha logrado superar a un viejo conocido de Nintendo.

En las listas de ventas en Reino Unido, ambos videojuegos mencionados han tenido que conformarse con un no suave, pero sí decepcionante segundo y tercer lugar, sobre todo por las grandes campañas de marketing con las que ambos juegos fueron introducidos al público desde hace ya un buen par de meses.

El primero de estos, Sekiro: Shadows Die Twice, es prueba fehaciente de esto, siendo la nueva obra de los ya conocidos FromSoftware, famosos por el pilar de la industria que significa la saga Souls y también por el exclusivo de PS4, Bloodborne, del año 2015.

La vuelta de FromSoftware al diseño de una temático nipón-medieval ha sido seguido de cerca por especialistas y el gran grueso de fanáticos, siguiendo una campaña enfocada en la historia, cinemáticas como si de un juego exclusiv de PlayStation 4 se tratara; pero también por su intenso enfoque en la dificultad.

Por otro lado, The Division 2 estuvo cerca a la polémica por anunciarse hace un par de meses su exclusividad en la Epic Games Store para su versión de PC. Ambos juegos, por consecuencia, han ocupado muchas más planas que el exclusivo de Nintendo que los ha llegado a superar, al menos en la isla de poetas y músicos.

Para Nintendo Switch, esta pasada semana, llegó también Yoshi's Crafted World, una increíble y simpática, sino más simpática y entretenida que Yoshi's Wolly World para Wii U, que reafirma la mira de Nintendo hacia sus exclusivos de manera dinámica.

Yoshi's Crafted World viene tan solo 4 años después del último título que tiene a Yoshi, y solo a Yoshi con sus hermanos, como protagonistas. Después del legendario Super Mario World 2: Yoshi's Island de 1995 y Yoshi's Story de 1997.

Sin duda, Yoshi no es ningún personaje para menospreciar, pero es evidente el nivel de publicidad que parece no ha tenido efecto en el Reino Unido para con Sekiro Shadows Die Twice y The Division 2. Se tratan de títulos AAA y la meta siempre será esa. Yoshi's Crafted World, por su parte, aunque sea un juego first-party, podría considerarse, al menos hasta hace poco tiempo, una serie spin-off, aunque esta percepción puede que esté a punto de cambiar.

Por: Benjamín Marcelo