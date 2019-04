Borderlands 3: cuenta oficial del videojuego filtra fecha de estreno [FOTO]

Una vez más, Twitter se convierte en fuente de filtraciones relacionadas a lanzamientos de videojuegos. Esto se debe a que la cuenta oficial de Borderlands 3 compartió por error la fecha de estreno y la tienda digital donde se podrá adquirir el título para PC.

A pesar de que el tuit fue borrado rápidamente de la red social, un usuario logró hacer una fotografía a la publicación, lo cual ha generado comentarios divididos entre los fanáticos de la saga Borderlands.

Según la fotografía, la cuenta oficial de Borderlands 3 anunció que el videojuego tiene su estreno programado para el próximo 13 de septiembre. Además, los usuarios que hagan la reserva del título desde hoy recibirán el contenido "Gold Weapon Skins Pack".

Siguiendo el hilo de comentarios que generó esta fotografía, Wario64 aprovechó en colocar un video compartido por la misma cuenta, el cual fue eliminado al instante. En el teaser de Borderlands 3 se aprecia el logo de Epic Games Store, lo cual convertiría al título en un exclusivo de esta tienda digital.

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ