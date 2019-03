Pokémon GO: torneo de Dota 2, DreamLeague Season 11, tendrá evento de la app de Niantic

¿DreamHack encontró una forma de consolar a los equipos que han sido eliminados del DreamLeague Season 11? Es la primera pregunta que se hacen algunos fanáticos del moba debido a que la empresa que organiza el torneo de Dota 2 anunció un evento de Pokémon GO.

La noticia no ha terminado de cuajar entre los fanáticos del MOBA, ya que es la primera vez que se escucha una alianza entre la creación de Niantic y una empresa que organiza torneos de Dota 2.

La noticia fue compartida desde la cuenta oficial de Dreamhack en Twitter, donde dio a conocer que el evento de Pokémon GO será por tiempo limitado y se desarrollará le día viernes 22 de marzo, a dos días de la final del DreamLeague Season 11.

Calling all #TeamInstinct ⚡, #TeamMystic ❄, and #TeamValor 🔥 Trainers who are at the Stockholm Major! 📢



We’re happy to announce that we’ll be partnering up with @PokemonGOapp to bring you some special in-game bonuses during the CORSAIR #DreamLeagueMajor this Friday! pic.twitter.com/seNheOOCJU