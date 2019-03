Google en GDC 2019: Stadia será la plataforma de vidoejuegos de la empresa [FOTOS]

Una de las presentaciones más esperadas del Game Developers Conference era la de Google, ya que significaba su ingreso al mundo de los videojuegos y así fue. La empresa presentó en el GDC 2019 su ambiciosa plataforma de steaming, Stadia y estos son todos los detalles.

Stadia es la versión final del conocido “Project Stream”, y que significó la alianza entre Google y Ubisoft. La beta de este servicio fue liberada en octubre del 2018 y permitió a los usuarios que se registraron disfrutar de Assassin’s Creed Odyssey desde la plataforma de Chrome.

Google describe a Stadia con estas palabras: jugar, ver y crear, lo cual responde a las características principales de la plataforma ya que los usuarios disfrutarán de sus títulos preferidos en PC, laptop, celular, Tablet y un televisor, donde este último necesitará de un Chrome cast.

Stadia permitirá un guardado en tiempo real, lo que quiere decir que si jugamos en una laptop hasta cierto punto del videojuego y decidimos continuarlo en nuestro móvil apareceremos en el mismo lugar.

Además de jugar en los dispositivos mencionados, Stadia también servirá como una red social, ya que los usuarios que se queden atascados en una parte del videojuego no tendrán la necesidad de buscar la solución en YouTube, pues podrán tomar fotografías al instante para preguntar a los demás 'gamers' que están en el servicio, a través de Google Assistant.

Stadia tendrá una alianza con YouTube y Google Assistant para que los usuarios encuentren soluciones.

Los mandos de Google también fueron presentados durante su conferencia en el GDC 2019. La empresa mostró los tres modelos que tendrá el controlador y afirmó que serán necesarios para la utilización del servicio.

Los mandos de Stadia llegarán en tres colores y no se ha revelado el precio. Además, serán necesarios para utilizar la plataforma en distintos dispositivos .

Además, Google anunció su primer estudio First Party que traerá videojuegos exclusivos a la plataforma y su nombre es Stadia Games and Entertainment. Por el momento no se han revelado los títulos que lanzarán.

Fecha de lanzamiento de Stadia

Los representantes de Google anunciaron que Stadia llegará en el transcurso del 2019, pero no estará disponible para todos los países, pues solo llegará a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, por el momento.