Pokémon GO: así se verá el evento Hora del almuerzo con Legendarios [FOTOS]

En redes sociales ya van apareciendo las primeras fotografías del nuevo evento de Pokémon GO, Hora del almuerzo con Legendarios, el cual ocasionará que todos los gimnasios de la ciudad se conviertan en incursiones de Dialga.

Esta nueva celebración es catalogada por Niantic como un experimento, ya que dependerá de la acogida que tenga por parte de los usuarios del juego de pokémon, para que la casa desarrolladora lo convierta en un evento semanal, lo cual incrementaría las opciones de registrar legendarios de la cuarta generación y con mejores IV's.

La duración del evento Hora del almuerzo con Legendarios será de una hora. En este lapso de tiempo, los usuarios de Pokémon GO verán todos los gimnasios con incursiones de Dialga desde el mediodía hasta la 1 de la tarde del 13 de marzo.

Recuerda que para derrotar a Dialga, legendario de tipo lucha y dragón, en Pokémon GO, tu equipo debe estar conformado por criaturas de tipo lucha o tengan ataques de esta característica como es el caso de Machamp, Hariyama, Mewtwo (con Onda Certera), Heracross, Pinsir, entre otros.

El huevo legendario, de donde saldrá Dialga, aparecerá en los gimnasios de Pokémon GO a partir de las 11:50 a.m. y eclosionará una vez que inicie el evento Hora del almuerzo con Legendarios. Además, un pase de incursión no se podrá utilizar más de una vez, por lo que deberás adquirir los Premium.