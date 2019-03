Crash Team Racing Nitro-Fueled presenta a Ripper Roo y Polar en nuevos tráilers [VIDEO]

Crash Team Racing Nitro-Fueled está a pocos meses de llegar a las consolas. Es por eso que Beenox y Activision nos muestran nuevos detalles de lo que será este remaster con los tráilers de Ripper Roo y Polar.

Ambos videos traen muchos recuerdos para los fanáticos del videojuego ya que el perro con camisa de fuerza era el primer jefe a derrotar dentro del modo aventura; mientras que Polar era un personaje elegible para los circuitos.

El tráiler de Crash Team Racing Nitro-Fueled nos trae una mejor versión de los circuitos que encontraremos en Playa N. Sanity donde nos enfrentábamos al Ripper Roo y cuya habilidad es la de plantar cajas TNT infinitas mientras va delante de nosotros.

The most explosive racer in N. Sanity Beach 💥. He will laugh your ear off 😜. It’s Ripper Roo! pic.twitter.com/6HtQ9vECor