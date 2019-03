Devil May Cry 5: el misterioso V hace su aparición en nuevo tráiler [VIDEO]

Capcom sigue incrementando el hype con un nuevo tráiler a escasas horas del estreno de Devil May Cry 5 en las consolas. Esta vez, el misterioso V nos muestra sus mejores ataques.

Al igual que Nero y Dante, este nuevo personaje también podrá ser utilizado en DMC5, quien armado de un libro de poemas y un bastón buscará derrotar a todos los demonios que se le pongan en frente para proteger a ‘Red Grave City’.

El tráiler de Devil May Cry 5 describe a V con la siguiente frase: “Invocador de todos los miedos”. Esto se debe a que el tatuado personaje utilizará conjuros para que una especie de arena negra tome forma de distintos animales e incluso armas.

Por el momento, no se sabe si V utilizará algún otro tipo arma como lo hacen sus compañeros. Sin embargo, esto no será problema al momento de la batalla, debido a que cuando esté en aprietos contra algún poderoso enemigo este liberará la transformación que verás en el siguiente tráiler de Devil May Cry 5.

Tráiler de Devil May Cry 5 con V de protagonista

Devil May Cry 5, la nueva entrega del popular hack and slash creado por Capcom, estará disponible para PS4, Xbox One y PC(Steam) desde el 8 de marzo.