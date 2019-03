Sekiro Shadows Die Twice: la ‘Gran Serpiente’ hace su aparición en nuevo tráiler [VIDEO]

Un nuevo tráiler de Sekiro Shadows Die Twice acaba de ser revelado desde el canal de PlayStation Europe en YouTube, donde nos muestra el imponente aspecto que tendrá uno de los jefes del videojuego, 'LaGran Serpiente’.

From Software está calentando los motores de los fanáticos de cara al estreno de su nuevo videojuego, ya que hace unos días se reveló, a través de la misma plataforma, un video donde confirmaba la presencia de la peligrosa ninja Lady Butterfly.

Este nuevo tráiler de Sekiro Shadows Die Twice también nos muestra un nuevo escenario dentro del videojuego, los Alpes japoneses, que será convertirá en un campo de batalla debido a que son controlados por ‘La Gran Serpiente’.

Tráiler de Sekiro Shadows Die Twice y ‘La Gran Serpiente’

Gracias a este tráiler sabremos que el mismo movimiento de la serpiente nos permitirá saber que tan cerca estará de nuestra posición; sin embargo, se desconoce las habilidades que pueda tener o si es controlada por otro personaje oculto hasta el momento.

Sekiro Shadows Die Twice es el nuevo videojuego de sigilo y acción creado por From Software, el cual tiene programado su estreno para el próximo 22 de marzo en PS4, Xbox One y PC.