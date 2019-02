One Piece World Seeker: Akainu, Zoro y Germa 66 muestran sus habilidades en nuevo tráiler

Se revelan más detalles del esperado One Piece World Seeker, videojuego de acción y aventura creado por Ganbarion, a través de un nuevo tráiler lanzado en YouTube en donde nos muestra las habilidades de Zoro, Luffy, Akainu y Germa 66

A pesar de que el videojuego está inspirado en el manga creado por Eichiro Oda, los fanáticos de One Piece conocerán un nuevo lugar, Jail Island, la cual está ubicada en el Nuevo Mundo. Aquí el jugará en el rol de Luffy y conforme vaya explorando el lugar se encontrará con parte de los mugiwaras, miembros de la alianza ninja-pirata-mink, los revolucionarios y sus enemigos.

El nuevo tráiler de One Piece World Seeker nos permite apreciar algunas de las habilidades que tendrá Luffy en el videojuego, ya que el usuario podrá utilizar el Gear Second, Gear Third, y Fourth, Además, del Gomu Gomu no Red Hawk, entre otros.

El video también nos muestra algunas de las batallas que tendremos en Jail Island, pues aparece Akainu, Kizaru, Germa 66 y enemigos creados por la casa desarrolladora que intentarán derrotar a Luffy y sus amigos a toda costa.

Mira aquí el nuevo tráiler de One Piece World Seeker

One Piece World Seeker es desarrollado por Ganbarion y distribuido por Bandai Namco. El videojuego estará disponible para PS4, Xbox One y PC (Steam). El estreno del título para las consolas será el 14 de marzo, mientras que en computadoras estará disponible el 15 del mismo mes.