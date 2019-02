El Rubius ya realiza streamings cotidianos de Apex Legends en Twitch.tv [VIDEO]

El Rubius volvió a la actividad en Twitch.tv hoy y lo hizo, sin sorpresas, con el nuevo juego Battle Royale del momento Apex Legends. El popular youtuber y streamer está actualmente compartiendo sus partidas junto a otros creadores de contenido como Mangel y OrslokZ.

Esto no resulta para nada sorpresivo, ya que fue el mismo Rubius quien inauguró (se podría decir) al nuevo Apex Legends en un evento organizado por Respawn y EA en Los Ángeles.

Fueron un aproximado de 100 personas, todos creadores de contenidos y populares streamers, los que tuvieron la oportunidad de probar el Battle Royale antes que nadie. Entre ellos se encontraban el propio El Rubius, Vegetta777, WillyRex y muchos más.

Lo cierto es que ya fuera del contexto del propio evento, muchos streamers populares han puesto a Apex Legends como el videojuego principal de sus itinerarios en Twitch. Algo que no es sorpresa pues se trata de un título apenas lanzado al público.

La pregunta ahora es ¿seguirá esta tendencia por más días, semanas o hasta meses? Es evidente que el gasto publicitario que ha invertido Respawn y EA ha recaído sobre todo en estos personajes reconocidos por el público, algo que Fortnite también realizó en su momento y seguramente continúa haciéndolo.

Aun así, El Rubius parece haber regresado con fuerza en sus quehaceres del streaming y probablemente sus actividades influyan en que más parte de su público se interese por el juego.

"Me gusta más este juego que el Fortnite"

En un momento durante su streaming, El Rubius afirmó que Apex Legends le resultaba más agradable que Fortnite en sentido de: "Me gusta más este juego porque va más parecido a lo que he jugado toda mi vida, más parecido a Halo, a Call of Duty, etc".

Aquí un fragmento del streaming de Apex Legends hecho por El Rubius hoy: