Sekiro Shadows Die Twice: nuevo tráiler muestra la sangrienta historia del protagonista

Se sabe poco sobre la historia inicial del protagonista de Sekiro Shadows Die Twice, por ese motivo, From Software decidió mostrar un nuevo tráiler a todos los gamers que esperan el juego donde nos relata la sangrienta historia de Sekiro.

Este nuevo videojuego nos lleva a los años 1500 de Japón, fecha en la que inicia el declive del periodo Sengoku y se caracterizó por ser una de las eras más sangrientas debido a las guerras civiles que se vivían en la tierra del sol naciente.

En esta nueva cinemática de Sekiro Shadows Die Twice, vemos al protagonista luego de haber participado en una sangrienta batalla, ya que varios cuerpos yacen en la tierra; sin embargo, es rescatado por quien sería su maestro, sin saber que su discípulo se convertiría en un sanguinario asesino.

Tráiler de Sekiro Shadows Die Twice

Como leíste arriba, en Sekiro Shadows Die Twice seremos testigos de la caída del imperio Sengoku, donde tendremos que matar de manera sigilosa a nuestros enemigos y otras veces enfrentarnos cara a cara contra samurais y extrañas criaturas.

Sekiro Shadows Die Twice es el nuevo videojuego de From Software y distribuido por Activision, el cual llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 22 de marzo.