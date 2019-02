PES 2019: Konami realiza homenaje al desaparecido jugador Emiliano Sala

La nueva actualización del PES 2019 ya está disponible para todos los usuarios, la cual trae consigo nuevas camisetas, estadios, chimpunes y rostros. Esto ha generado nostalgia entre los amantes del fútbol debido a que Konami realizó un merecido homenaje al desaparecido jugador argentino, Emilano Sala.

Este homenaje se dio a conocer por los propios gamers de Pro Evolution Soccer, quienes publicaron la fotografía que muestra el rostro de Emilano Sala con la camiseta del Nantes, equipo francés al que perteneció antes de su fatídica desaparición en el Canal de la Mancha.

La actualización pertenece al DLC 4.0 de PES 2019, el cual completamente gratuito para los usuarios de PS4, Xbox One y PC. Este nuevo contenido agregó el estadio del Celtic, Celtic Park y Rangers, Ibrox Stadium, de Escocia al simulador de fútbol.

En lo que respecta a los nuevos rostros del PES 2019, Emiliano Sala llegó acompañado de una nueva apariencia para Gianluigi Buffon, actual arquero del Paris Saint Germain, mientras que Fellaini ya no tiene su característica cabellera.

Por otro lado, Konami anunció que Francesco Totti, el coreano Park Ji-Sung y el japonés Hidetoshi Nakata, y algunos ex jugadores del Milan debido al acuerdo entre el equipo italiano y la creadora de PES 2019, se unirán a Myclub para la próxima campaña de febrero.

