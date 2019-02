Se confirma el desarrollo de nuevas entregas de Need for Speed y Plantas VS. Zombies

Dos de las sagas más recordadas de EA están por volver a las plataformas para el agrado de todos los gamers, pues la empresa ha anunciado que está desarrollando nuevas entregas de Need for Speed y Plantas VS. Zombies.

Esta noticia fue confirmada por el propio Blake Jorgenson, director financiero de Electronic Arts, quien anunció a todos sus inversores que entre los planes a un futuro próximo de la empresa se encuentra la creación de estos videojuegos.

Según Jorgenson, EA está mirando al futuro, ya que se encuentran deleitados con el próximo lanzamiento de Anthem, su nuevo videojuego. Además, seguirán trabajando en Apex Legends y experiencias relacionadas en Titanfall, para luego luego anunciar el nuevo Plantas VS. Zombies y Need for Speed.

Como se sabe, el último Plantas VS. Zombies Garden Warfare 2 fue estrenado en 2016, para luego migrar a iOS y Android con el nombre Plantas VS. Zombies Heroes el mismo año. Por otro lado, Need for Speed Pay Back fue estrenado en 2017 para PS4, Xbox One y PC.

Por el momento no se dio más detalle sobre los dos títulos en mención ni para que consolas estará disponible. Además, es posible que llegue a finales del 2019 o durante el 2020, por lo que debemos esperar a cualquier información que de EA sobre Need for Speed y Plantas VS. Zombis.

Fuente: Polygon

Aquí te dejamos los gameplays de Need for Speed Payback y Plantas VS. Zombies Garden Warframe 2.