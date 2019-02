Jump Force: Jotaro y Dio, de JoJo’s Bizarre Adventure son confirmados y así lucen

Hace unas semanas se había filtrado la presencia de Jotaro en Jump Force por medio de una publicación de Bandai Namco, lo cual ya es toda una realidad debido a que se han revelado las primeras imágenes del protagonista del manga JoJo’s Bizarre Adventure, quien llegará junto al Dio, antagonista de la historia.

Esto fue confirmado por el portal Gematsu, donde se compartió el nuevo ejemplar de la Weekly Shonen Jump donde mostraba a ambos personajes dentro de Jump Force. Por su parte, Bandai hizo lo mismo al lanzar un teaser en redes sociales que daba a entender la presencia de Jotaro.

YES! YES! YES! YES! Another Hero will be joining the JUMP FORCE!



Are you ready to Unite to Fight? Pre-Order #JUMPFORCE today and start playing on Feb. 15th: https://t.co/2aJpkIOzL5 pic.twitter.com/WfCq2nd4tf