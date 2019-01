Anthem: usuarios que padecen de tripofobia no deben jugar el título [FOTOS]

Anthem estrenó el pasado viernes su demo cerrada donde cientos de usuarios tuvieron la dicha de disfrutar de este título antes de su lanzamiento; sin embargo, reportaron que no deben jugar el título si padecen de tripofobia.

Este descubrimiento se dio mientras los propios gamers exploraban el mundo de Anthem y realizaban algunas misiones donde encontraron que algunas plantas (que deben ser recolectadas por una misión) pueden generar ansiedad y miedo a las personas que sufren de esta fobia.

La tripofobia es la repulsión o miedo que sienten las personas al ver un conjunto de figuras geométricas en un espacio reducido. Pueden ser hoyos, huecos o agujeros que son de similares características y se encuentran juntas. Es decir, genera una crisis de ansiedad hacia los patrones repetitivos.

Do NOT play #Anthem if you have trypophobia. Do. Not.