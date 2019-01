Jump Force: estas son las fechas para jugar gratis en la nueva beta abierta [VIDEO]

Bandai Namco tuvo confesados problemas durante la primera beta abierta de Jump Force que estuvo disponible hasta el 19 de febrero pero que originalmente iba a durar hasta el 20. Constantes problemas con la estabilidad del juego en línea obligaron a la empresa a reprogramar nuevas fechas para una segunda beta gratuita, que desde hace pocas horas ya se conocen.

La nueva beta programada de Jump Force estará, tal cual como la primera, solo disponible para PlayStation 4 y Xbox One. A través de Twitter, Bandai Namco hizo llegar el itinerario oficial de esta nueva programación para la beta.

- 29 de enero de 2 a.m a 7 a.m (hora Perú GMT -5)

- 29 de enero 11 p.m a 4 a.m (hora Perú GMT -5)

- 2 de febrero de 10 a.m a 3 p.m (hora Perú GMT -5)

Ten en cuenta que tendrás que actualizar la beta de Jump Force a la versión 1.03 que recién fue puesto a disposición el día de ayer, y que trae, lógicamente, los arreglos prometidos a su sistema online.

Jump Force es un nuevo juego de lucha crossover cuyo roster de peleadores está conformado por personajes de mangas publicados por la revista Shōnen Jump. El juego llegará para PC, PS4 y Xbox One el 15 de febrero.

