Nuevo juego de los creadores de Cuphead ya está en planes

Los hermanos Moldenhauer, artífices detrás de Studio MDHR y de uno de los videojuegos más innovadores de los últimos tiempos, han aclarado que ya están pensando en lo que será su próximo título. Además, se espera la llegada del DLC de Cuphead para cualquier momento de este año.

Actualmente, los hermanos Moldenhauer, quienes tuvieron que hipotecar su casa para realizar su sueño de crear Cuphead, que implicó un ambicioso proceso para las animaciones basadas en técnicas de los años 30; están trabajando en el contenido adicional del mismo.

Maja, quien es también parte de la familia Moldenhauer, fue la que confirmó que los desarrolladores ya piensan en un próximo videojuego, y que probablemente sea igual de ambicioso. ¿Mereceremos otro ejemplar de cómo se maneja el arte en los videojuegos?

La artista y productora asegura que los planes de Studio MDHR es crear un videojuego “épico”. En sus propias palabras, detalló: “Me encanta lo que hacemos. Las ideas que tenemos para nuestro próximo título son bastante épicas”.

El nuevo contenido adicional para Cuphead llevará como título “The Delicious Last Course”. El mismo fue presentado durante el E3 del año pasado, pero aún no cuenta con fecha confirmar para lanzarse.

Este DLC traerá nuevas armas, nuevos niveles, nuevos jefes y hasta un personaje jugable más: The Legendary Chalice, un pequeño amigo que no tiene forma de taza, sino de cáliz.

Cuphead llegó el 29 de septiembre de 2017 solo para PC y Xbox One, convirtiéndose en un éxito comercial como de crítica, así como su jugabilidad desafiante evocadora de pasadas décadas.