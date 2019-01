Battlefield V: inicio de las microtransacciones se posponen sin previo aviso

La fecha de salida de las microtransacciones en Battlefield V estaba programada para el 18 de enero. Sin embargo, nada se supo de ellas hasta ahora, ni dentro del juego ni a través de un comunicado oficial a través de un vocero. Al menos hasta que hoy Jeff Braddock salió a aclarar las cosas, confirmado que se han retrasado debido al problema con los Company Coins en el que EA y DICE están trabajando..

Jeff Braddock es el community manager general de todo lo concerniente a Battlefield, y fue quien, a través de Twitter, confirmó que el inicio de las microtransacciones en Battlefield V se habían pospuesto.

We’ve actually delayed MTX until the CC issue is resolved and retroactive grants are done. But since that doesn’t fit your narrative, we’ll end this conversation here. Have a good day.