EA y el efecto loot boxes: sus acciones caen y FIFA se estanca

Electronic Arts está atravesando problemas y no solo con la reputación entre el público gamer, sino también entre los inversionistas. El analista de Jefferies, Timothy O’Shea ha bajado recientemente a EA del nivel “buy” a “hold”, además de una baja en el valor de sus acciones en su precio objetivo. También advirtió a los clientes que “fuera de los juegos de deporte, como FIFA, EA ha lanzado una seguidilla de desaciertos”.

El analista afirma que la línea de productos de Electronic Arts para 2019 carece de haber sido testeada, y de una manera preocupante. “Los juegos que no son de deporte son el campo donde EA debe demostrar más”.

Adicionalmente, es notoria que la última iteración de quizá una de las series más populares de los videojuegos, FIFA, no haya recibido las mejores críticas logradas de la saga, aunque sigue siendo, mayoritariamente, aceptada.

Algo que no ocurre con los otros juegos que no son precisamente de deportes. O’Shea describió ejemplos: “Mass Effect Andromeda obtuvo un puntaje de 71 en metacritic. Need For Speed obtuvo apenas un 62 y Star Wars Battlefront 2 se vio envuelto en un rechazo masivo por parte de los fans”.

Sin embargo, tanto la misma EA como sus inversores, han tenido fuertes razones para mantener la tranquilidad, parcialmente, en los últimos años. Esto debido al éxito de FIFA Ultimate Team, el cual permite a los jugadores armar el equipo de sus sueños y llenarlos de estrellas, además de significar el negocio de más alto margen para la compañía, a través de la venta de bienes virtuales.

Aun así, no todo es positivo en el aspecto de los bienes virtuales y que tenga que ver con las microtransacciones, tan poco aceptados de manera general. Por lo mismo, O’Shea no pude dejar de mencionar al escándalo tras SWB2: “Cuando EA trajo las loot boxes a Star Wars Battlefront 2, el rechazo de los fans fue rápido y severo. El juego logró dramáticamente menos de las estimaciones originales, y la presión que ejercieron los gamers empujó a EA a tener que mover las loot boxes del juego. Esta fue una primera e importante señal de que el crecimiento de Ultimate Team empezaría a estancarse”.

O’shea redujo el precio objetivo de las acciones de EA de 139 a 95 dólares.