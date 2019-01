Super Nintendo: Estos son los clásicos juegos que llegarían a Nintendo Switch

Parece que Nintendo se va a tomar en serio este 2019, y es que, según una filtración, los esperados juegos de Super Nintendo por fin llegarán al catálogo online de Nintendo Switch. 22 juegos clásicos de SNES serían agregados al catálogo existente de NES y podrían jugarse en línea de manera competitiva o cooperativa.

En los últimos días han surgido comentarios acerca de si llegaría o no una Nintendo 64 Classic. Después del alto a la fabricación de NES y SNES Classic Mini, parece que Nintendo tiene todavía algunas cartas de nostalgia para jugar y es que el siguiente movimiento sería por fin estrenar juegos de Super Nintendo en el servicio de suscripción de Nintendo Switch Online.

Podrías jugar Contra 3 junto con amigos de manera online y cada uno desde su Nintendo Switch.

Nintendo estaría preparando una gran actualización a la consola virtual que llega dentro del servicio en mención. Y algunos dataminers y hackers han descubierto grandes referencias a hasta 22 juegos de Super Nintendo que llegarían hasta con tres nuevos emuladores.

Mystical Ninja podría jugarse de forma cooperativa y online a través de Nintendo Switch Online

Fue el dataminer KappuchinoHeck quien encontró las referencias a 22 juegos de Super Nintendo que detallamos a continuación:

Lista de juegos de Super Nintendo que llegarían a Nintendo Switch Online

1. Super Mario Kart

2. Super Soccer

3. Legend of Zelda: Link to the Past

4. Demon’s Crest

5. Yoshi’s Island

6. Stunt Race FX

7. Kirby’s Dream Course

8. Pop’n Twinbee

9. Star Fox

10. Contra 3

11. Kirby Super Star

12. Super Ghouls ‘n Ghosts

13. Kirby’s Dream Land 3

14. Super Metroid

15. Super Mario World

16. Pilotwings

17. F-ZERO

18. Star Fox

19. 2 Super Punch-Out!!

20. The Legend of the Mystical Ninja

21. Super Mario All-Stars

22. Breath of Fire 2

Para juegos de un solo jugador, como Super Mario World, podrás tomar turnos con tus amigos para pasar el juego juntos en línea.

Vale aclarar que en esta lista, se encuentran todos los 21 juegos que estuvieron incluidos en la SNES Classic Mini, más Breath of Fire 2. Es justamente este juego, el que deslinda de todo lo referente a la consola mini clásica, por lo que se sospecha fuertemente que estos títulos estarían planeados para llegar a Nintendo Switch.

Adicionalmente, el hacker encontró tres nuevos emuladores con nombres totalmente desconocidos. Aparte del ya existente emulador de NES, y el que llegaría para los juegos de Super Nintendo, hay otros dos emuladores que hasta ahora nadie sabe a qué plataforma emularán. ¿Serán emuladores para Nintendo 64 o Gameboy? ¿O hasta de Gamecube?

De todas formas, esto también podría indicar que las consolas clásicas que todo el mundo sigue esperando podrían llegar en el futuro. La Nintendo 64 Classic Mini viene a mente. Después de todo, Sony ya lanzó una algo apresurada edición clásica de su consola de quinta generación: PlayStation Classic.

Tanto partidas cooperativas como competitivas de Super Nintendo podrán jugarse en línea con Nintendo Switch Online.

Es necesario aclarar que, por el momento, se trata de tan solo rumores y especulaciones. Aun así es muy común que muchos datos se filtren y se hagan públicos anticipadamente gracias a los dataminers y hackers que analizan el código en aplicaciones y servicios con actualizaciones constantes como es el caso de Nintendo Switch Online.

Si ya te empezó a invadir la nostalgia porque te mencionamos al Super Nintendo, te recomendamos revisar nuestro top de los mejores soundtracks de SNES en este enlace.