Videojuegos de Lego sobre El Señor de los Anillos desaparecen de las tiendas digitales

Los videojuegos sobre la franquicia de El Señor de los Anillos (Lord of the Rings), incluido el Hobbit, de la serie de juegos de LEGO, han sido borrados repentinamente de las principales tiendas digitales.

Según reportó Eurogamer, estos juegos ya no pueden encontrarse ni en Steam, ni GOG, ni tampoco en las tiendas para consolas como PlayStation Store o Microsoft Store. La medida, al parecer, fue tomada este primero de enero.

Warner Bros. Games, quien mantiene la posesión intelectual de los videojuegos, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el tema. El título principal fue lanzado entre finales del 2012 e inicios del 2013, mientras que El Hobbit fue lanzado en abril de 2014.

Al tratarse de juegos bajo una misma licencia, es probable que se trate de cierta restricción en o que quizá la licencia para dicha franquicia haya finalizado el año pasado. La única manera de conseguir estos títulos, por ahora, es a través del formato físico. Los juegos han desaparecido del formato digital completamente.

No se conoce a ciencia cierta si los juegos volverán a estar disponibles en el futuro. Sin embargo, las cifras de los últimos dos meses con respecto a ambos juegos, se habían incrementado.

Fue sobre todo en diciembre del 2018 cuando tanto LEGO® The Lord of the Rings™ como LEGO® The Hobbit™ habían experimentado un crecimiento de hasta el 1100% y 1250% respectivamente. Un auténtico récord para ambos títulos. Desde luego, se espera que esta medida totalmente extraña no sea una estrategia de Warner Bros. Games para exprimir más la capacidad comercial de la licencia tras el crecimiento en popularidad observado.