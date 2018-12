Fallout 76: el nuevo MMORPG de Bethesda que no cumplió las expectativas [REVIEW]

Fallout 76 era el título de Bethesda que seguiría los pasos de su juego online The Elder Scrolls; sin embargo, esto quedó en un simple deseo, ya que semanas antes de su lanzamiento se filtró que nuevo MMORPG contenía una actualización día uno que pesaba más que el mismo videojuego, lo cual generó molestia en miles de usuarios.

Esta es la primera vez que Bethesda decide convertir un título de Fallout en un juego online, lo cual rompe con todo lo construido por las entregas anteriores como Fallout 3, New Vegas y Fallout 4, títulos que fueron aceptados por la comunidad gamer que querían iniciar aventuras dentro de un mundo post apocalíptico.

El lanzamiento de Fallout 76 rompe con todo lo conseguido por la casa desarrolladora, ya que no solo es un nuevo MMROPG que trata de ser como The Elder Scrolls, pero se pierde en el intento, sino que también se mostró el poco tino que tuvo la empresa al lanzarlo al mercado, pues el título no estaba completo y presentó muchas falencias.

Fallout 76 nos lleva a un mundo futurista post guerra en el 2102, 20 años después de la Gran Guerra y los lanzamientos de las bombas atómicas que afectaron a la Tierra. El escenario es la región de Appalachia, ubicado en el Occidente del estado de Virginia, donde tendremos el rol de un habitante del refugio 76.

Esta vez, la misión llamada “día de la recuperación” donde los refugiados deberán salir al exterior y reclamar la Tierra como suya; sin embargo, distintos sucesos influyen en el destino de estas personas y no sale como lo planearon, pues al dejar el refugio nos encontramos con necrófagos, mutarachas, mutantes gigantes y ni un solo rastro de los supervivientes.

Al ser los únicos sobrevivientes luego de la Gran Guerra, la narrativa es casi nula dentro de Fallout 76. Esto se da dentro de las misiones principales y secundarias del título de Bethesda donde vamos de un lado a otro persiguiendo entes que jamás podremos alcanzar, lo cual causa cierta incomodidad al momento de jugar.

Como se sabe, la saga Fallout se caracterizaba por tener una buena narrativa, lo cual entretenía a todos los usuarios que han disfrutado de los títulos anteriores mencionados líneas arriba; sin embargo, no es en lo único que han fallado.

Entendemos que estamos en el futuro y por ende la gran presencia de robots e imágenes holográficas; sin embargo, se torna muy repetitivo e incluso hasta molesto que solo estos NPC nos cuenten algunas historias que no han sido aprovechadas de la manera correcta por Bethesda.

La sensación de no sentirte parte de la historia a pesar de ser uno de los sobrevivientes es más que obvia dentro de Fallout 76, pues poco a poco vemos como nos dejamos llevar por el juego a la fuerza sin tener chances de tomar nuestras propias decisiones e influir en la historia.

Fallout 76 fue presentado por Bethesda en el pasado E3 2018 en junio, en este evento la empresa anunció que la fecha de estreno sería el 14 de noviembre. Una receta practicada anteriormente con Fallout 4 en 2015.

Sin embargo, semanas atrás de su aterrizaje en PS4, Xbox One y PC se filtró que el título no estaba completo y vendría con una actualización de día uno y que pesaba más que el propio videojuego. Esto prendió las alarmas y generó todas las críticas posibles por parte de la comunidad gamer.

Y así fue, el 14 de noviembre Fallout 76 ya se encontraba disponible para las plataformas mencionadas y aunque se sabía que el juego no estaba completo, lo peor vino después. Una vez que los usuarios empezaron sus aventuras dentro del título se percataron que el videojuego estaba lleno de fallas y bugs, lo cual impedía disfrutar del gameplay.

No solo eso, incluso uno de los bugs volvía inmortal a los propios usuarios o cambios en sus armaduras, aunque esto suene divertido, la verdad es que es muy decepcionante que Bethesda haya lanzado la nueva entrega de la franquicia que le había funcionado quitando todo lo mejor de esta.

Irónicamente el PvP de Fallout 76 funciona mejor que la propia campaña, pues el título se convierte en un RPG survival que podrás jugar en solitario o con tus amigos, te recomendamos la segunda opción. Este modo de juego se activa una vez que somos nivel 5 donde podremos enfrentarnos a otros gamers a disparos, aunque la sensibilidad no es del todo buena.

Para activar el PvP tal vez suene un poco extraño para ti si no has jugado un MMORPG. El modo entra en funcionamiento cuando ambos personajes se atacan: uno provoca al otro y este devuelve el disparo. Algo muy parecido a lo que sucede en World of Warcraft cuando nos paramos afuera de las ciudades principales, pues los residentes deberán atacarnos para poder pelear. Otra de las opciones es atacar al enemigo mientras se adueña de un punto de suministros.

Conclusión

A pesar de los arreglos que ha recibido Fallout 76, no deja de ser un título con fallas para ser disfrutado en caso nos enfoquemos dentro de la historia. A diferencia de los demás títulos es mejor jugarlo acompañado de alguien más, ya que se vuelve tedioso conforme pasamos más tiempo dentro del título.

En lo que respecta al PvP es de lo mejor que pudo estar en Fallout 76, pues esa sensación de un survival RPG se puede sentir, aunque por ratos, pero está; sin embargo, no hay una buena sensibilidad al momento de disparar, lo cual le quita cierto encanto a este modo. El puntaje que le damos es de 6/10.