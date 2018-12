Anthem: usuarios no deberán pagar por contenido luego del lanzamiento del juego

Anthem, la nueva creación de Bioware y Electronic Arts (EA) para Xbox One, PS4 y PC, no tendrá contenido de pago luego de su lanzamiento, lo cual permite a los usuarios a regresar a las épocas donde los videojuegos venían completos o con actualizaciones gratuitas.

Como se sabe, el lanzamiento de Star Wars Battlefornt 2 generó muchas críticas hacia EA por los botines de juego que daban demasiada ventaja a los usuarios que las compraban; sin embargo, la empresa ya aprendió la lección y ahora lo pone en práctica con Anthem.

La noticia se originó en Twitter luego de que un usuario le haga la siguiente pregunta a Michael Gumble, productor de BioWare: “Estoy interesado en saber si ¿habrá algún DLC o pase de temporada post- lanzamiento de Anthem? O ¿Compramos el juego y ya o tenemos que comprar un pase de temporada para obtener más contenido? Cuestionó el usuario a Gumble.

La respuesta del productor de Bioware no se hizo esperar: “No habrá pase de temporada, solo compra el juego y no te preocupes por lo demás” sentenció Gumble. Dicha respuesta generó la alegría de los fanáticos de Anthem quienes no deberán pagar por contenido extra.

No obstante, BioWare, creadora de Dragon Age, Neverwinter Nights, Mass Effect, entre otros, se pronunció hace unos meses acerca de que los contenidos de la historia de Anthem llegarán a los usuarios como actualizaciones completamente gratis; sin embargo, sí habrá microtransacciones dentro del título, pero en un inicio serán objetos cosméticos.

Anthem es el nuevo shooter de BioWare basado en el juego online cooperativo, el cual tiene opciones de jugarse solo o en compañía de otras personas. El videojuego estará disponible para PS4, Xbox One y PC desde el 22 de febrero del 2019.