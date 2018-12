Just Cause 4: vehículos, armas y destrucción dentro de un mundo abierto [REVIEW]

Just Cause 4, la nueva creación de Avalanche Studios y Square Enix es la cuarta edición de la saga que inició en el 2006 para PlayStation 2. El título está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Este review se enfocará en la jugabilidad y todo lo que nos ofrece desde PS4.

Just Cause 4 es un título de mundo abierto que se puede jugar de manera offline; sin embargo, no podrás tener las funciones de marcadores o el infocast. Ambas importantes si quieres jugar de una manera competitiva y ver quiénes han conseguido trofeos o realizado misiones en tiempo record.

Había mucha expectativa con la cuarta entrega de la saga de acción Just Cause, pues los distintos tráilers lanzados a través de sus redes sociales y presentaciones en eventos importantes como E3 2018 generaban mucho hype en todos los gamers, pero fue todo lo contrario.

Al iniciar el juego, nos mostrará una cinemática que dura entre 1 a 2 minutos, lo cual se ve interesante si quieres saber cómo inicia la nueva aventura de Rico Rodríguez, personaje principal de Just Cause 4. Aquí nos presenta a todos los protagonistas y antagonistas de la historia, pues Rico deberá detener los planes de Mano Negra, una organización comandada por Oscar Espinosa.

Luego de que finaliza la cinemática, empezamos a jugar en el papel de Rico, quien llegó a un país ficticio llamado Solís para conocer el motivo de la muerte de su padre y liberar el pueblo de Mano Negra. No hay que negar que la acción está desde el minuto uno, pues destruimos torres de comunicación, paneles de energía, hackeamos el sistema, manejamos desde ametralladoras con lanzagranadas hasta un auto blindado.

Durante la primera parte conoceremos las herramientas de Rico para no tener problemas una vez que nos enfrentemos a Mano Negra; además, conforme manejemos un vehículo o consigamos una arma, Just Cause 4 nos mostrará los comandos al lado derecho de la pantalla para poder usarlos de la mejor manera.

Una vez que finalizan las cinemáticas ya estamos listos para iniciar toda una revolución dentro del mundo abierto que tiene una distancia de 100 Km aproximadamente. Just Cause 4 permitirá que te adueñes de viejos almacenes de armas y liberar prisioneros para que te ayuden a defender Solís.

Si bien la acción está en todos lados, al ser un mundo abierto es imposible tener que caminar toda esa distancia para unirte a los distintos enfrentamientos que hay alrededor del mapa, algo muy parecido a lo que sucede en GTA San Andreas donde hay enfrentamiento de pandillas en todos lados.

Aunque Just Cause 4 nos da la libertad de explotar lo que nosotros queramos, genera un vaivén de emociones durante las misiones, ya que las tareas se tornan muy repetitivas conforme pasamos más tiempo dentro del juego, lo cual hace que disfrutemos poco del título de Avalanche Studios a plenitud.

A pesar de que podemos manejar todo tipo de arma, al momento de estar cara a cara con el enemigo, Rico solo puede atacar con su gancho de dos maneras, con una patada o como si fuese un latigazo, lo cual genera un sinsabor, ya que se debió añadir más combinaciones con golpes.

Uno de los factores que sobresale en Just Cause 4 es el clima, pues no solo haremos lo imposible por detener los planes de la organización criminal Mano Negra, sino que también debemos enfrentarnso a los distintos fenómenos climáticos que se nos presentará durante el juego como tornados, tormentas de arena, huracanes y más.

A diferencia de las ediciones anteriores, Avalanche Studios quiso apostar por una mejor narrativa, lo cual pudo conseguir por momentos durante Just Cause 4; por otro lado, no hay mucha distancia entre los gráficos que tenemos en esta nueva entrega con sus antecesores, especialmente con el 3.

Conclusión

Si bien Just Cause 4 se disfruta por momentos, en especial cuando explotamos de todo, pues nos da la libertad de utilizar armas que incluso existen en nuestra imaginación y combinaciones importantes con el gancho; además, manejar de manejar vehículos terrestres, acuáticos y aéreos; sin embargo, las misiones principales y secundarias son muy repetitivas, lo cual genera un tanto de aburrimiento.